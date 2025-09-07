La historia de la Dama Blanca y otras leyendas que impregnan una comarca de Granada La incomunicación de La Alpujarra en otros tiempos propició que a lo largo de los siglos se alimentasen muchas leyendas y relatos de tradición oral en este lugar, que mezclan hechos reales con elementos mágicos

Rafael Vílchez Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:28

Misterios, fantasmas, princesas, tradiciones, historias… Tesoros escondidos en moradas antiquísimas y parajes rurales. Casas encantadas. El aislamiento de La Alpujarra hasta hace unas décadas ha propiciado que a lo largo de los siglos se alimenten un gran número de ritos y leyendas que en muchos casos cobran vida en el sentir popular. Dice la leyenda que junto a varios castaños centenarios de Mecina Bombarón existen enterrados pellejos con pepitas de oro de las sierras de Bérchules y Ugíjar. Hace muchos años apareció un gran tesoro en una casa que pasados los años albergó el cuartel de la Guardia Civil de Mecina Bombarón. Algunos aseguran que en el término de Turón, no muy lejos de la carretera, existe una cueva muy profunda con un pasado lleno de leyendas e historias misteriosas. Algunas personas creen que es una 'posible puerta' a otra dimensión. Otros sostienen que esta caverna desemboca en la 'Fuente de Marbella', de Bérja.

En otro lugar, en el Barrio Hondillo y en varios tajos de Lanjarón, en las ruinas del fuerte árabe de Juviles, en Bubión, en la zona del Tajo del Diablo de Capileira, en el camino de Cojáyar que va a Turón, en Mecina Bombarón, Montenegro, Yegen, El Golco, Válor, Mecina Alfahar, Ugíjar, Nevada, la Sierra de la Contraviesa, Alcázar de Venus, Tímar, Soportújar, Pórtugos, Trevélez, Torvizcón, Tímar, Almegíjar… se encuentran escondidos tesoros de oro y piedras preciosas que enterraron los moriscos antes de marchar a costas africanas o de ser asesinados por orden de Felipe II.

Dice la leyenda que la 'Pisada del Gigante' de Juviles, incrustada en la vertical de un enorme tajo, la hizo un gigante que residía en una cueva cercana de grandes proporciones, denominada la 'Cueva de la Umbría'. Cuentan que el gigante se alimentaba de lo que criaba en su finca y jamás quiso que nadie se acercara a su cueva porque escondía en sus adentros un enorme tesoro. La caverna aún existe. En otra parte, en plena Sierra Nevada, en la Laguna de la Caldera, son muchas las personas de Trevélez, Capileira, Busquístar, Bubión, Pampaneira… que acuerdan la leyenda de la sirenita. Cuentan que una sirenita se introduce por unos misteriosos huecos de las playas granadinas para llegar a través de un ojo de mar hasta la citada y altísima laguna donde se le puede ver en silencio y en las noches de luna llena contemplando las estrellas y el firmamento.

En Almegíjar algunos ancianos recuerdan la siguiente leyenda: antes, los agricultores del lugar tenían por costumbre almorzar en pleno campo para no perder tiempo en ir y venir. Las mujeres se encargaban de llevar las viandas en cestos. Un día de muchísimo viento una mujer delgada se dispuso a realizar la tarea de dar de comer a su esposo que recogía aceituna junto a un cerro. Pues bien, dicen que de repente se levantó un viento huracanado enorme que alzó a la mujer por los aires, y como si de una hoja seca se tratase, llegó a aterrizar sana y salva a unos 300 metros del punto de partida. En Olías existe también una leyenda que narra como un pastor se acercó una vez con su rebaño a la Sierra de Lújar y vio cómo de una oscura caverna salía un hombre que bien parecía un cura. Este le dijo al ganadero que le pidiese un deseo. El pastor le contestó asustado que lo único que quería era un recipiente para extraer agua de las pozas de las rocas para poder beber. La historia cuenta que aquella misteriosa persona, le entregó un cáliz de oro que fue depositado por el pastor en la iglesia y que después un cura se lo llevó a otra parte..

Relata también el periodista Eduardo Castro en su Guía General de la Alpujarra, que según la leyenda una de las lagunas más grandes de Sierra Nevada es la de Vacares, situada debajo de pico Puntal de Vacares y cuyas aguas se reúnen con otras para formar el Río Trevélez. Posee esta laguna un misterio especial, de acuerdo con una de las historias más hermosas que se hayan inventado nunca en las alturas penibéticas: la leyenda del pájaro blanco de Vacares. Según la tradición popular, en las proximidades de Vacares existe un antiguo y rico palacio construido por un generoso rey musulmán para morada de una bellísima princesa. El palacio fue un día cubierto por las aguas que formaron la laguna quedando atrapada en su interior la hermosa princesa, que sufre desde entonces un incansable deseo de atraer a los hombres para que la abracen y le den calor. Por esa causa, cada vez que algún varón se baña en Vacares es irremisiblemente arrastrado por la princesa a las profundidades del agua, donde permanecerá atrapado para toda la eternidad.

También, en la Casa de la Pólvora de Pórtugos hace algo más de un siglo apareció una persona en forma de luz para rogarle a un familiar que cumpliese con una manda que él no pudo satisfacer a Cristo de la Expiración de Órgiva por morir cuando se despeñó por un tajo. Muchas cosas misteriosas pasan en este lugar que goza de excelentes energías positivas. Aseguran algunas personas que algo parecido pasó hace años en una casa de Ferreirola y a un vecino de Almegíjar. Asimismo, en una finca de almendros de Murtas, en el paraje de 'El Cerrillo de Catalina', cuyo propietario fue hasta hace unos años el recordado músico y trovero, Andrés Linares, se ha apreciado algo insólito: unos ruidos extraños que brotan de la misma tierra y humos blanquecinos que, y tal como pasaba en un paraje rural de Pórtugos, parecían venir del mismo infierno.

Fernández y González en su libro Los monfíes de la Alpujarra, habla también de la existencia de un fantasma legendario en La Alpujarra, que no es otro que el de una señora de rara belleza que murió trágicamente durante la sublevación morisca. Esta se aparece, llorando, en las noches de plenilunio por campos de La Alpujarra oriental, cuyos habitantes la conocen con el nombre de la Dama Blanca. En Bubión también existen varios lugares encantados, según algunos ancianos.