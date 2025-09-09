La Guardia Civil encuentra dos caballos en un estado lamentable en una parcela de Cádiar Los animales se encontraban entre basuras, sin agua y comida, y con desnutrición extrema y heridas; hay una persona investigada por estos hechos

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un individuo de 46 años, como presunto autor de un delito contra los animales por maltrato de un caballo y una yegua, en la localidad de Cádiar.

La Patrulla del Servicio de Protección a la Naturaleza (PAPRONA) de la Guardia Civil de Motril asumió la investigación en relación al estado de dos caballos hallados en condiciones de abandono en una parcela del municipio, tras la verificación previa in situ por parte de la patrulla de Cádiar a raíz del aviso de un ciudadano que alertó de tal situación.

Al personarse en la finca, los guardias civiles del Seprona comprobaron que uno de los equinos se encontraba atado y el otro suelto, con una herida en una de sus patas traseras. Ambos presentaban una extrema delgadez y un estado físico muy debilitado. Los animales, además, se encontraban rodeados de residuos de todo tipo (entre ellos cristales rotos o coches fuera de su vida útil) y carecían de agua, comida y zonas de sombra suficientes para su resguardo.

Los agentes contaron con la asistencia de los veterinarios de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Órgiva, quienes llevaron a cabo la correspondiente inspección sanitaria. El informe veterinario determinó que los dos caballos presentaban diversas heridas, desnutrición severa, atrofia muscular, fatiga y debilidad, así como igualmente constató las deficientes condiciones higiénico sanitarias y de insalubridad del lugar.

Finalmente, los agentes del Seprona identificaron a los equinos mediante lectura del microchip e iniciaron las gestiones para la localización de su propietario, el cual ha sido puesto a disposición judicial por un presunto delito de maltrato animal.