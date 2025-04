El granadino que es uno de los cuatro curas gitanos de toda España y conoció a los tres últimos Papas

Rafael Vílchez Jueves, 24 de abril 2025, 10:54 | Actualizado 11:15h. Comenta Compartir

Antonio Jesús Heredia Cortés, nacido en Órgiva el 5 de junio de 1970, es uno de los tres sacerdotes gitanos y 'enteros' (de padre y madre) de la Iglesia Cristiano Católica que existen en España. Cayetano Escobedo, de Sorvilán, y Juan Fernández, de Santa Fe, que se encuentra en Barcelona, también son de etnia gitana. Además, existe otro cura gitano en Málaga, pero 'cuarterón' (mestizo) llamado José Plana. Antonio Jesús actualmente se encarga de las parroquias de Cáñar, Carataunas, Bayácas, Tablones y Almegíjar. Asimismo, es vicario parroquial de Órgiva. Anteriormente, a partir de diciembre de 2002, Antonio Jesús, ordenado sacerdote por el entonces arzobispo y ahora cardenal, Antonio Cañizares Llovera, ha estado a cargo de muchas parroquias: Motril, Murtas, Turón, Cojáyar, Mecina Tedel, Vegas del Genil, Purchil, Belicena, Ambróz y Lanjarón.

Antonio Jesús Heredia ha sido también durante tres años director nacional de la Pastoral Gitana en la Conferencia Episcopal Española en Madrid. Este sacerdote ha tenido la suerte de conocer en el Vaticano a tres Papas: San Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. «Cada uno en su momento dio lo mejor de sí: San Juan Pablo II, fue el Papa de la Juventud; Benedicto XVI fue el Papa de la Doctrina y Francisco ha sido el hombre social, el que ha hecho el Evangelio cercano a las periferias, hablando que en la Iglesia cogemos todos, todos, todos, sin excluir a nadie. A Benedicto XVI le regalé mi libro titulado 'Gitano de padre y madre'. Cuando este Papa falleció yo estaba de cura en Murtas y al saber que había salido la fumata blanca subí a la torre de la iglesia y fueron las primeras campanas de Andalucía que salieron en Canal Sur Televisión, porque un equipo se encontraba en Murtas para cubrir la inauguración de una quesería y al saber lo que pasaba se vino a la torre de la parroquia para darlo en directo», recuerda este entrañable sacerdote.

Antonio Jesús estuvo tres años trabajando para la Fundación Alhayat junto a Carlos Cano y Diamantino García, dedicada a la protección de niños saharauis. Estando de cura en Lanjarón, cuando la guerra de Ucrania, el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, le pidió viajar a Polonia para traer a Lanjarón, al Convento de las Hijas de la Caridad, un total de 120 mujeres de Ucrania. Y eso hizo. También puso en marcha un ropero para la gente sin posibles. En la Zona Norte de Granada montó un taller de costura. Desde siempre el tema social le ha gustado. El padre de Antonio se llama como él y ha sido fragüero, su madre se llama Pilar. Antonio viene de una familia de tratantes y fragüeros. Su abuelo Juan era fragüero y un gran curandero de huesos que no cobraba por ello. Uno de sus grandes amigos, ya fallecido, fue el sacerdote de Dúrcal, Manuel Vílchez. Esta gran persona le ayudó a descubrir su vocación, como también lo hizo con el sacerdote de Órgiva Manuel España y otros religiosos.

A Antonio Jesús Heredia le encanta también el campo. «A mi me gusta mucho labrar la tierra y tener mis gallinas para comer cosas ecológicas. Yo mancajo la tierra, saco estiércol, siego, riego… porque el contacto con la tierra me gusta muchísimo. Yo tengo un hermano que trabaja muy bien el hierro y está en mantenimiento en el Ayuntamiento de Órgiva. Ahora me encuentro viviendo en Órgiva con mis padres que son mayores. Hace poco tiempo le pedí al arzobispo actual de la Diócesis de Granada, a don José María Gil Tamayo, la posibilidad de poder vivir con mis padres para acompañarlos ahora que son mayores y como accedió a mi petición atiendo a estos pueblos de al lado. La familia ha sido y sigue siendo muy importante para los gitanos. Yo desde pequeño he sentido un amor especial por mi familia y un deseo de acompañar a abuelos, niños y enfermos. Desde niño ha visto como mi madre no dejaba que nadie se fuera de mi casa con las manos vacías. En los veranos mi casa parecía una posada con los familiares que siempre venían a parar. Recuerdo haber dormido sobre una manta en el suelo con mis primos para dejar la cama a los mayores», terminó diciendo.