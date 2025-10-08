La excursión de Lorca y Falla para conocer los encantos de La Alpujarra hace un siglo Los ilustres visitantes, acompañados por varios amigos, se hospedaron durante unos días en el Cortijo Montijano de Bayacas, donde escribió el poema de 'La Casada Infiel', que después incluiría en 'El Romancero Gitano'

Rafael Vílchez Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:29 Comenta Compartir

En enero de 2026 se cumplirá el primer centenario de la excursión que realizó el poeta Federico García Lorca y el compositor Manuel de Falla a la comarca de La Alpujarra, acompañados de dos amigos de la intelectualidad granadina: Julio Segura, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Granada, y Antonio de Luna, catedrático de Derecho Internacional en Madrid y embajador en Viena. Estos ilustres amigos se hospedaron en el Cortijo Montijano (los días 2, 3, 4 y 5 de enero) situado en Bayacas, anejo de Órgiva. Según el catedrático y escritor, Juan González Blasco, en este lugar Lorca compuso el poema 'La Casada Infiel'. Durante su estancia en La Alpujarra estos amigos visitaron los pueblos de Cáñar y Carataunas.

También, García Lorca y sus amigos visitaron la ciudad de Órgiva, pasearon por la Plaza García Moreno, la Calle Real y la Placeta del Horno donde se fotografiaron rodeados de chiquillos: una imagen cargada de humanidad y frescura, felices los niños de compartir la magia del no muy habitual arte fotográfico en aquellos entonces. Asimismo, Lorca y sus amigos viajaron a la zona del Haza del Lino para contemplar Sierra Nevada, el Mar Mediterráneo, la Sierra de la Contraviesa y la Sierra de Lújar, etcétera, tal vez para rendir homenaje a la visita que realizó a este lugar el Rey Alfonso XIII el día 31 de enero de 1917. En este paraje, según González Blasco, se hicieron varias fotos: una junto a un alcornoque centenario que hace unos años se secó, otra en un monte de chaparros y otra en un lujose coche descapotable, marca Landeau, propiedad de la familia Luna.

Según Juan González Blasco «Manuel de Falla estuvo en Órgiva y en Soportújar hacia 1923. Se hospedó en el Palace Hotel de Lanjarón, huyendo de los ruidos del Corpus y ferias de Granada, realizando una meritoria labor de recuperación musicológica, fotografiando también muchos rincones y parajes de Órgiva. Y con respecto a Lorca diré que fue un enamorado de La Alpujarra. Visitó también Pitres y se hizo una foto en la plaza. La primera vez que vino a esta tierra fue en 1917. Desde 1924 a 1935, al menos dos semanas pasaba las vacaciones en Lanjarón con su familia, debido a los cólicos hepáticos de su madre doña Vicenta y dado que las aguas de la Fuente de Capuchina le sentaban muy bien», ha indicado.

González Blasco sostiene que «Lorca creó muchos dibujos en Lanjarón. Esta familia se hospedaba en el Hotel España. En este lugar terminó la 'Casada Infiel', que incluyó en 'El Romancero Gitano'. La unión y compenetración de Lorca y Falla, de estos dos genios, fue muy profunda, manteniendo una relación artística y profesional encomiable. Órgiva, en febrero de 2018, a propuesta mía cuando yo era concejal, reivindicó su pasado lorquiano inaugurando unas esculturas de Lorca y Falla en la Plaza García Moreno. Dos estupendas obras a tamaño natural realizadas por el gran escultor orgiveño José Vera», terminó diciendo.

También y según el ilustre y ya desaparecido periodista, escritor, investigador, locutor… Rafael Gómez Montero, «las huellas lorquianas quedaron también fuera de la capital y de la vega de Granada, por tierras alpujarreñas, concretamente en la zona de 'Pollo Dios', en el 'Cortijo Montijano' de Bayacas (anejo de Órgiva). En este lugar gracias al hijo del cortijero que cantó una canción, escribiría Lorca su famoso romance de 'La Casada Infiel', que luego incluiría en el 'Romancero Gitano'. Fue durante unas vacaciones de Pascua que Federico pasó en el caserío de Rafael Aguado, con él y con Antonio Luna García, que fue embajador y Catedrático de Derecho Internacional, José Segura y Manuel de Falla. Estas personas visitaron varios lugares de La Alpujarra», indicó hace años.

Federico García Lorca fue asesinado en la madrugada del 18 de agosto de 1936 por las autoridades franquistas, junto a un olivo en la carretera que une las localidades de Víznar y Alfacar. Tenía 38 años. Fue el autor español más celebrado en el siglo XX, se convirtió en un símbolo de todos los desaparecidos en la Guerra Civil española, y cuyos restos después de tantos años aún siguen sin aparecer. Hace años una sirvienta de la casa de los padres de Federico, que era de Padul, confesó a sus seres queridos cuando se acercaba su muerte, que ella y los demás empleados juraron a los padres de Federico, a doña Vicenta Lorca Romero y a don Francisco García Rodríguez no decir nada de lo que habían visto. Esta mujer confesó muchos años después que el cadáver de Lorca, lo trasladaron unas horas después a la Huerta de San Vicente, la casa de campo, y lo enterraron junto a un árbol. La vecina de Padul conservó toda su vida la cesta trenzada con esparto y con broche de metal que sirvió para llevarle la comida a Lorca cuando estuvo prisionero.

Manuel de Falla nació en Cádiz en 1876 y falleció en Argentina en 1946. Fue reconocido como el músico más importante de España en el siglo XX. Su obra, influenciada por el nacionalismo español y la música francesa, se caracterizó por la incorporación del folclore andaluz y el flamenco, como 'El amor brujo' y 'El sombrero de tres picos'. Tras la Guerra Civil Española, se exilió en Argentina, donde vivió hasta su muerte, dejando la finalización de su última obra, 'Atlántida', a su discípulo Ernesto Halffter. Falla recibió su primera formación musical de su madre y luego de la pianista Eloísa Galluzzo. Estudió piano y composición el el Real Conservatorio de Madrid, donde su maestro Felipe Pedrell influyó en su interés por la música folclórica española. Cuando Manuel de Falla pasaba unos días en Lanjarón solía acudir a comprar jamón en lonchas cortadas a cuchillo en la esmerada tienda 'El Arca de Noé' de la familia Rubio. También este gran músico y compositor solía llevarse de este comercio varios pares de alpargatas para andar cómodamente.