La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos El impresionante inmueble situado en el centro de Ugíjar, conocido como la 'Casa de los Méridas' o la 'Casa de los Tovares', ha sido adquirido por María Remedios Álvarez para conservarlo y utilizarlo como restaurante y alojamiento para turistas y visitantes

Rafael Vílchez Martes, 2 de septiembre 2025, 11:39 Comenta Compartir

La exalcaldesa de Ugíjar, María Remedios Álvarez, hija de José 'El Panadero', ha adquirido la 'Casa de los Méridas', también conocida como la 'Casa de los Tovares', una de las viviendas señoriales más importantes de Ugíjar, para, y una vez restaurada conservando todo su esplendor, dedicarla al turismo y a la gastronomía. María Remedios va a pedir ayuda a varias administraciones para poner en marcha su proyecto. Este impresionante inmueble fue con toda probabilidad construido sobre el solar de la casa de Miguel de Rojas, suegro de Aben Humeya (Válor 1545-Laujar de Andarax 1569), según el cronista Luis del Mármol Carvajal en su obra Historia de la Rebelión y Castigo de los Moriscos del Reino de Granada, fue una de las tres torres que sitiaron los moriscos. «Los de la torre de Miguel de Rojas, donde estaban algunos moriscos, sus parientes y Andrés Alguacil, hombre rico y de los principales de la Alpujarra, y el alguacil mayor y otros veinte cristianos, tuvieron por bien rendirse», produciéndose inevitablemente al conquistar las tres torres la muerte de 250 cristianos».

La fachada de la 'Casa de los Tovares' de Ugíjar está protegida. El edificio de planta irregular es de gran tamaño. Posee tres alturas, más una torre mirador, situada en su esquina izquierda. La portada principal está adintelada, recercada y enmarcada con pilastras, rematada por sendas volutas. Todo ello en piedra arenisca. Sobre su portada aparece un balcón central con barandilla barrotada, también sobre repisa moldurada, igualmente de arenisca. La torre está abierta al paisaje por vanos con carpintería recortada en doble ventana fija de arquillos de herradura con parteluz. En su lateral derecho aparece un gran huerto cerrado con rejas de plomos entre pilastras de ladrillo. Típica casa señorial de Ugíjar, con patio interior con columnas, apellidos de origen noble se mezclan con otros que tienen prestigio por la profesión: registradores, notarios, médicos. La Casa de los Tovares se encuentra en la Plaza de los Mártires. El profesor Julio Caro Baroja, llevado por su inquietud científica, visitó, entre otros lugares Ugíjar y se interesó por este inmueble que también perteneció a la familia Tovar, reproduciéndolo en sus apuntes.

El inmueble perteneció desde sus inicios a la Casa de los Mérida, una familia que llegó de la Peza a Nechite en 1568, tras la revuelta de los moriscos, como nuevos repobladores de La Alpujarra. Debido a la corta distancia que separa Nechite de Ugíjar, los Mérida se asentaron en esta ciudad que iba tomando mucha importancia en el siglo XVI. Una de las personas que más han difundido la historia de Ugíjar y sus monumentos ha sido el profesor, historiador y escritor de Ugíjar, Joaquín Rincón. La familia Álvarez posee desde hace tiempo el 'Cortijo Fray Leopoldo', un lugar tranquilo rodeado de naturaleza, ideal para familias, amigos y mascotas.

