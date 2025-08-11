La exalcaldesa de Granada que es la tejedora más veterana: 40 años en el oficio Mercedes Carrascosa ha dedicado casi toda su vida en Pampaneira a tejer y a enseñar a otras mujeres de La Alpujarra a realizar este trabajo artesanal introduciendo saberes ancestrales

Rafael Vílchez Lunes, 11 de agosto 2025, 23:43

La tejedora y exalcaldesa de Pampaneira, Mercedes Carrascosa Martín, se ha convertido en la artesana más veterana de La Alpujarra. Mercedes aprendió a tejer en un taller de San Pedro de Alcántara (Málaga) que pertenecía a un matrimonio francés y realizaba otro tipo de tejido al de La Alpujarra. Más adelante Mercedes se estableció con otra persona en su pueblo con el telar de madera que compró. En un principio comenzaron las dos artesanas con un telar. En aquel tiempo Mercedes le dijo al joven alcalde, Antonio Pérez, que a su taller acudía mucha gente y que sería importante montar una escuela para enseñar a las personas interesadas y él apoyó la idea.

El taller textil municipal Pampaneira marchó muy bien. Entre otras personas aprendió, Ana Martínez, establecida después en Bubión y ganadora de importantes premios. Ana, un referente a nivel nacional, que es de la provincia de Almería, se vino a Pampaneira porque su hermano Joaquín se estableció en este pueblo y le vio futuro de cara al turismo y la artesanía. El maestro tejedor del taller de Pampaneira fue el ilustre granadino, Manuel Megías. Mercedes hizo de secretaria del taller montado por el Ayuntamiento de su turístico pueblo.

Mercedes Carrascosa ya sabía tejer cuando comenzó a funcionar la escuela en Pampaneira, pero no el tejido tradicional granadino alpujarreño que le enseñó Manuel Megías. Al poco tiempo Mercedes, como aprendió mucho, comenzó a dar cursos en Trevélez, Pitres, Pampaneira… Conchi Jiménez, una gran maestra textil, también aprendió en esta escuela. A otras mujeres le pasó lo mismo. Y gracias a estos cursos se puso en marcha una cooperativa de mujeres muy interesante. Después, cuando desapareció la cooperativa, Mercedes se instaló por su cuenta en Pampaneira. Ella, hija del recordado Diego 'El del Bar de la Plaza', siempre ha tenido en su taller una y a veces varias personas trabajando.

En el taller de Mercedes Carrascosa lo que se fabrica es lo que se vende. Nunca se venden cosas de fuera. Ahora Mercedes está ayudando a montar talleres en otros lugares de La Alpujarra, en Juviles, Tímar o Lobras. Las mujeres que van a llevar estos telares han aprendido en Pampaneira con Mercedes. En Tímar han recuperado el último telar de jarapas que carece de tornillos y que es centenario. Mercedes ha recomendado fabricar artesanalmente piezas únicas para poder competir con las fábricas y fijar población. Mercedes realiza con gran maestría ponchos de varias medidas, chales de todos los materiales, bufandas de seda, mantas de lana y más cosas. Dentro de poco, cuando se jubile, se hará cargo de su taller, la excelente artesana, Epifanía, que lleva trabajando en el taller de Carrascosa 20 años.

Antiguamente había centenares de telares en La Alpujarra. Eran herramientas de madera fundamentales para la creación de tejidos, evolucionando desde simples estructuras de ramas y piedras hasta sistemas más complejos con pedales y mecanismos. Los primeros telares se montaron en el Neolítico, y su diseño básico ha perdurado a lo largo de los siglos, permitiendo la producción de diversas prendas y textiles. Existen telares horizontales y verticales. Mercedes Carrascosa posee en su taller de tres telares de alto lizo y uno de bajo lizo, de lanzadera volante. Sus tapices gozan de gran fama. Mercedes aparte de buena artesana es una mujer excepcional, muy amable, que destaca por sus cualidades y logros, superando lo ordinario.