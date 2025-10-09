La ermita de la Virgen del Pilar de la carretera de La Alpujarra cumple 116 años Cada 12 de octubre Lanjarón celebra en este lugar una fiesta con rezos durante toda la noche, romería, misa, ofrendas, fuegos artificiales y una procesión por los términos municipales de Lanjarón y Órgiva

La ermita consagrada a la Virgen del Pilar, situada a escasos metros de la línea divisoria de Lanjarón y Órgiva, en el paraje de 'La Mojonera', junto a la carretera, cumple 116 años de vida. Desde entonces, cada 12 de octubre se celebra en este lugar una velada, encendido de velas, entrega de ramos de flores, una misa en pleno campo y una procesión por los términos municipales de Lanjarón y Órgiva. A esta fiesta acuden las autoridades de Lanjarón y muchísimos vecinos y vecinas de este municipio y también de Órgiva, principalmente. En Lanjarón también existe una calle dedicada a la Virgen del Pilar.

La noche y el día de la Virgen del Pilar se llena de un ambiente festivo y familiar el también denominado paraje de 'Picardías'. Cada vela expuesta a la entrada de la ermita representa una petición de intercesión a la Virgen del Pilar por diversos motivos, como por ejemplo: la salud, la paz, la reconciliación o el trabajo. El día 12, a las doce del medio día, se celebrará en la iglesia de Lanjarón una misa dedicada a la patrona de la Hispanidad y de la Guardia Civil para expresar su gratitud y respeto hacia la Benemérita. Esta fiesta tiene sus raíces en la tradición de su aparición al apóstol Santiago en el año 40. La tradición de la Virgen sobre un pilar en un lugar donde hoy se encuentra la Basílica de Zaragoza es la base de esta devoción.

En la ermita de la Virgen del Pilar de Lanjarón no faltan las luminarias procedentes de las mandas. En la víspera del festejo existe la costumbre de velar la imagen durante la noche, rezar el santo rosario, cantar canciones acompañadas de música de cuerda y degustar buñuelos con chocolate. La ermita de la Virgen del Pilar de Lanjarón fue restaurada en 1978. Algunas veladas han sido amenizadas por el músico y cantante de Lanjarón, Rafael Gálvez 'Machaco y su Acordeón', un hombre entregado en cuerpo y alma a ayudar a los más necesitados y a hacer el bien consiguiendo y entregando alimentos a siete congregaciones benéficas de Granada y Almería desde hace años.

La procesión de la Virgen del Pilar tiene lugar por los términos de Lanjarón y Órgiva. Es de las pocas procesiones que se celebran en Andalucía que se realizan en dos términos municipales. Durante mucho tiempo fue tesorero de la ermita Francisco Gálvez. Las 'eternas' cuidadoras del recinto religioso son Concepción Álvarez y su hija Antoñita Jiménez. Cuando se termina de procesionar la imagen de la Virgen del Pilar los devotos se llevan una o varias flores que han adornado las andas y han sido pasadas por la imagen de la Virgen del Pilar por que aseguran que dan buena suerte.

Según el historiador y escritor, Juan González Blasco, «la ermita de la Virgen del Pilar de Lanjarón fue edificada por José Rodríguez y su mujer María López. A la inauguración, celebrada el 12 de octubre de 1.909, asistieron más de 3.000 almas. Se sabe que mucho antes de que se construyera la ermita, hubo en esta zona, junto a la carretera Lanjarón-Órgiva, a unos 20 metros del canal divisorio, un antiquísimo cuadro colocado en una especie de urna de mampostería, casi derruido por las inclemencias atmosféricas, de la que pendía un farolillo que a duras penas reflectaba su escasa luz en el cepo petitorio del cuadro de Nuestra Señora del Pilar. Se dice que la estampa de aquel cuadro era muy milagrosa y misteriosa, pues apareció hace siglos en el sitio antes descrito sin saber como. La tradición dice que a la mañana siguiente de su aparición fue trasladada la estampa a la iglesia de Lanjarón. Y allí, como por obra de encantamiento, desapareció, y volvió a aparecer en el paraje de 'La Mojonera' como por arte de magia», ha manifestado.

«La construcción de la ermita -relata Juan González Blasco- se debe al por entonces dueño de la venta de 'Picardías', José Rodríguez. Según la tradición, habiendo caído enferma su esposa, María López, ofreció a la divina santa una ermita a pocos metros de su venta, si la costilla de su esposa cobraba la salud. Y como se produjo el milagro, José cumplió su promesa. La ermita fue bendecida por el arzobispo de Granada, José Meseguer, cuando éste se dirigía a Órgiva y fue parado e invitado por José el ventero. El venerable prelado también dio autorización al cura Francisco Pérez para celebrar el santo sacrificio, y concedió 100 días de indulgencia para los que allí recen un Ave María», terminó diciendo González Blasco.

En La Alpujarra la devoción a la Virgen del Pilar es significativa. En Lanjarón, Órgiva, Castell de Ferro, Capileira, Trevélez, Cádiar, Ugíjar, Torvizcón, Albuñol… se le dedica una misa en honor a su primera aparición mariana y su papel en la evangelización, consolidándose también como Fiesta de la Hispanidad. La Virgen del Pilar es patrona de Aragón, de la Guardia Civil y de los pueblos hispanoamericanos. La Guardia Civil fue fundada por Francisco Javier Girón y Ezpeleta, el II Duque de Ahumada, y la creación oficial del cuerpo se decretó un 28 de marzo de 1844 mediante un Real Decreto. El Duque de Ahumada fue encargado de organizar la nueva fuerza armada para combatir los problemas de seguridad en el país. Reinaba en España la Reina Isabel II. En 1959 la Guardia Civil pasó a tener competencias en materia de tráfico. En la segunda mitad del siglo XX creó una serie de unidades especializadas para una mayor efectividad en la lucha contra el crimen. Entre 1968 y 2011 fue la primera fuerza policial contra ETA y la que más fallecidos dejó por esto.

