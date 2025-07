La misteriosa y pequeña 'Cueva de la Virgen' de un pueblo de Granada

Rafael Vílchez Jueves, 17 de julio 2025, 10:13 | Actualizado 10:45h. Comenta Compartir

El Domingo de Resurrección de 1955 tuvo lugar en el pueblo alpujarreño-almeriense de Terque la supuesta aparición de la Virgen María en una cueva que se puede visitar a cualquier hora del día y de la noche. El suceso provocó que millares de personas de otros lugares se desplazaran en peregrinación a este lugar. La 'Cueva de la Virgen' se mantuvo abierta durante tres años. Después, el Obispado de Almería ordenó cerrarla para zanjar el tema de las apariciones marianas. Las autoridades de Terque quisieron derribarla, pero cada vez que las máquinas excavadoras lo intentaban se rompían de inmediato. Esto sucedió en varias ocasiones. Finalmente decidieron que la 'Cueva de la Virgen' siguiera existiendo. Algunas personas mayores de Terque aseguran que la Virgen hizo y sigue haciendo muchos milagros a los devotos y devotas.

Según algunos vecinos de Terque «hace 69 años, una maestra de escuela acompañada por un grupo de niñas se adentraron en el campo dando un paseo y en el paraje de 'La Cañada', a dos centenares de metros del casco urbano, una de las niñas se detuvo de repente y empezó a gritar llena de gozo, de que en la cueva estaba la Virgen. Algunas de sus compañeras aseguraron que también haber visto a la Virgen. Al día siguiente la maestra y las niñas volvieron a la cueva y vieron que allí dentro no había nada. Las niñas que dijeron que habían visto a la Virgen después lo negaron por no se sabe que motivos. Muchas personas siguieron visitando la 'Cueva de la Virgen'. Todos y todas caían extasiados de rodillas frente a la cueva gritando que estaban viendo a la Virgen. Unos decían que en medio de un gran resplandor, la Virgen aparecida representaba a la Virgen del Rosario, y otros decían que se trataba de la Virgen de los Dolores vestida de blanco y recubierta con un manto oscuro. La 'Cueva de la Virgen', es preciosa y sigue siendo muy visitada», terminaron diciendo.

Enigmas y misterios. Son muchos los peregrinos que visitan la 'Cueva de la Virgen' de Terque. Desde que apareció la Virgen en 1955 es visitada continuamente. La cueva no tiene puerta. Pocos lugares de apariciones se han visto beneficiados por la Iglesia. En Terque tan poco hubo tal beneficio. Dicen que el párroco del lugar en aquellos tiempos veía que la gente iba a rezar a la cueva y no a la iglesia, y les reprochaba diciéndoles: «Dios está en la iglesia y no en la cueva». Intentando parar el fervor popular tabicaron la puerta de la cueva pero la gente siguió yendo a rezar y a dejar sus ofrendas. Incluso quisieron derribar la cueva con una excavadora a pesar de tener en contra a todo un pueblo. Y lo curioso es que esta excavadora se averió al iniciar su trabajo. Volviéndose a repetir este fenómeno con otras dos excavadoras más y dando el mismo resultado. Un episodio vergonzoso no tanto por la autoridad civil de aquellos años, sino por la propia Iglesia.

Temas

Alpujarra

Terque