Dos alumnas de un pueblo de la Alpujarra no pueden ir a clase por no tener transporte escolar

La imposibilidad de asistir a la escuela por falta de transporte escolar es una problemática que afecta el derecho a la educación, ya que este servicio se considera esencial para garantizar la permanencia de los estudiantes y las estudiantes en el sistema educativo. En el pequeño pueblo alpujarreño de Cojáyar dos hermanas, Laia López, de 11 años, y su hermana Naiara, de 8 años, no pueden asistir a la escuela porque el transporte hasta el colegio que les pertenece, situado en la localidad de Murtas, no se ha cubierto. La solución requiere medidas urgentes para garantizar el servicio.

Silvia Peccolo, madre de las dos alumnas de Cojáyar ha indicado a IDEAL que «mis hijas no pueden ir al centro escolar que les pertenece, situado en Murtas, porque no funciona la ruta Cojáyar-Murtas por carecer de una empresa adjudicataria. He tenido conocimiento que una empresa de transporte no ha llegado a un acuerdo con el IES. La parada está aprobada por parte de la delegación de Educación de la Junta de Andalucía, pero no se ha solucionado el problema durante las vacaciones, y por culpa de esta dejadez mis hijas no están recibiendo en un pueblo de la comarca de La Alpujarra el derecho a la educación tal como establece el artículo 27 de la Constitución. Yo solicito la intervención de las autoridades educativas para subsanar este desplazamiento que no es muy largo para asegurar la cobertura del transporte escolar en Cojáyar, un pueblo que junto a otro, a Mecina Tedel, pertenece al municipio de Murtas», terminó diciendo.