El cura de Trevélez abandona el pueblo tras la polémica con los vecinos

Justo el día que San Benito debía haber procesionado por las calles de Trevélez, los vecinos conocieron que había un cambio de párroco. Según confirman ... los ciudadanos, cuatro clérigos oficiaron ayer la misa a las 18.30 horas en la localidad y les anunciaron que dependerán del sacerdote de Pampaneira hasta que se les asigne uno nuevo.

Este periódico trató de pulsar la opinión del párroco en cuestión, que rehusó hacer declaraciones. Desde el Arzobispado de Granada, se remitieron a su último comunicado, en el que defendían la postura del cura.

La asociación de Mujeres de la localidad, por su parte, no ha tardado ni un minuto en ponerse manos a la obra para recuperar su festividad y su tradicional comida con «papas de matanza», aunque ha decidido no retomar la celebración este año al no haber tenido tiempo de prepararse.

Los vecinos retomarán la celebración en honor a San Benito el próximo año por falta de tiempo para los preparativos

Los propios ciudadanos cuentan que llevan sin ver al sacerdote hace una semana, cuando ofició la misa. «Se despidió lanzando besos al aire», comenta una de las mujeres de la asociación, Pepa Gallego. El enfrentamiento explotó hace algunas semanas, cuando los vecinos conocieron la intención del párroco de que no se celebrase este año la festividad de San Benito. Él mismo lo confesó al equipo de gobierno el pasado junio cuando algunos miembros de la corporación acudieron a la iglesia para llevar una ofrenda floral a los patrones.

El Ayuntamiento de Trevélez informó en redes sociales que este año no se celebraría la fiesta de San Benito «por decisión del párroco» y que se trataba de una medida «no reversible».

El Arzobispado de Granada emitió un comunicado en el que aclaró que «las cuestiones de culto corresponden al párroco, que goza de la autoridad pastoral y que debe juzgar según derecho en cada momento su oportunidad o no, como ha ocurrido con los párrocos anteriores, ya que no se trata de una celebración obligatoria de la Iglesia universal ni de esa parroquia en particular».

La celebración de la Santa Misa quedaba asegurada en la festividad de San Benito.

Guerra abierta

Estalló así un conflicto que, según los vecinos, venía de mucho antes y que provocó que el pueblo se llenase de carteles con mensajes en contra del sacerdote: «¡Cura, vete ya!», «Nuestras tradiciones no se tocan», «Trevélez está harto de tus decisiones».

Los vecinos de la localidad alpujarreña explican que, desde que el cura llegó al pueblo hace ya cuatro años, han vivido diversas vicisitudes. «Nos quería hacer volver a la Edad Media, pero no lo íbamos a permitir», afirma Pepa Gallego. Habla incluso de obligar a algunos ciudadanos a quitarse la pulsera LGTBI para sacar la imagen o de faltas de respeto . La vecina representa una de las muchas voces que en los últimos días no han desistido en la lucha por la celebración de San Benito.

Los ciudadanos iniciaron una recogida de firmas con la que mostraron su interés por mantener una tradición que se repite desde hace más de tres décadas. Valoran positivamente la decisión de la marcha del sacerdote. «Nadie se puede hacer una idea de lo que hemos pasado», dice Pepa Gallego. Ahora, solo quieren recuperar el «refugio de fe» que para ellos siempre fue su iglesia y ver a San Benito a hombros de los vecinos recorrer las calles de Trevélez. «Lo hemos conseguido», sentencia.