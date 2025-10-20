El corresponsal de IDEAL Rafael Vílchez recibe el Premio Abuxarra por su difusión de la Alpujarra El acto, con brindis de cava de La Alpujarra incluido, tuvo lugar en el Cerrajón de Murtas, a 1.508 metros de altitud, y el almuerzo se llevó a cabo en el Restaurante de la Bodega Cuatro Vientos

El correspondal de IDEAL Rafael Vílchez ha recibido el Premio Abuxarra en el Carrejón de Murtas, situado en la Sierra de la Contraviesa, a 1.508 metros de altitud sobre el nivel del mar. Desde este lugar se divisan más de una treintena de pueblos de la Alpujarra granadina y almeriense, Sierra Nevada y el Mar Mediterráneo. El evento fue organizado por la Asociación Cultural Albuxarra, organizadora del Festival de Música Tradicional de La Alpujarra, creado con carácter anual en 1982. Actualmente esta Asociación está presidida por el profesor Juan José Bonilla.

En el acto estuvieron presentes el homenajeado con su familia, los componentes de la citada asociación; el alcalde del municipio de Alpujarra de la Sierra y presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Alpujarra, José Antonio Gómez y su señora, Dolores del Carmen Martín; el expresidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez; el exdirector de IDEAL, Eduardo Peralta; el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla; el catedrático, escritor y director de la Cátedra Iberoamericana del Trovo y Poesía Oral Improvisada, Juan González, y su hermano Antonio; la profesora Ana Sánchez y su marido el profesor José Antonio Pino, grandes entre los grandes de la Asociación Cultural Albuxarra por su incomiable trabajo; el 'embajador' de la Alpujarra, Adolfo García de Viana; el profesor y escritor José Luis Puga; la presidenta de la Asociación de Mujeres Flor de Almendro de Turón, Amadora Vargas; y el célebre trovero Juan Morón, entre otros.

Foto de familia, Vílchez, entre amigos y el exdirector de IDEAL, Edyardo Perallta Rubén Vílchez

Rafael Vílchez fue felicitado vía telefónica y por otros medios por miembros de IDEAL; el famoso fotógrafo Ricardo Martín Morales, hermano del recordado Martinmorales; el profesor, historiador y escritor Francisco García Valdearenas; la periodista Inés Gallastegui; el enólogo Francisco Molina; el empleado de banca ya jubilado y entusiasta de la Alpujarra nacido en Guadix, Roberto Balboa; wl exalcalde de Lanjarón, José Rubio, entre otros.

Juan José Bonilla, en su alocución, puso en valor la labor que Rafael Vílchez ha venido desempeñando en IDEAL y otros medios de televisión y radio durante los últimos 35 años al servicio de La Alpujarra y el Valle de Lecrín. «Gracias, Rafael, por trabajar de manera tan eficiente para difundir los valores humanos, culturales y sociales alpujarreños y por el amor y cariño que le dedicas ¡¡Enhorabuena!!

Rafael Vílchez, emocionado y con su placa conmemorativa entre sus manos, dio la gracias por el premio y contó un poco su vida y de cómo la conoció La Alpujarra en 1968. También tuvo palabras para su hermana Guadalupe y su hermano Adolfo, menores que él, fallecidos hace poco tiempo casi a la misma vez. Asimismo tuvo palabras para su amigo Antonio Campos, funcionario en El Ejido, natural de Berja, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el maletero de su coche el pasado 28 de septiembre. En el Cerrajón de Murtas hubo un brindis con caba de La Alpujarra. El almuerzo se celebró en el famoso Restaurante de la Bodega Cuatro Vientos de Murtas, de la familia Castillo de Albondón. Hubo copa de bienvenida y comida deliciosa a elegir.

Rafael Vílchez nació en Dúrcal y residente en Órgiva desde hace más de cuatro décadas.

Rafael Vílchez nació en Dúrcal el día 11 de diciembre de 1954. Desde principios de los años ochenta del pasado siglo reside en Órgiva. Cuando Rafael Vílchez comenzó a visitar la zona en 1968 y después a residir en La Alpujarra no pudo resistirse a dejar constancia de aquello que tanto le transmitía y le sigue encantando. El Museo Fotográfico de Mecina Bombarón, con instantáneas de Vílchez, constituye uno de los mayores documentos visuales públicos de La Alpujarra. Algunos de los amigos de Vílchez que ya no se encuentran en este mundo fueron: Rafael Gómez Montero, Sebastián Pérez, José Ortuño, Tico Medina, el Padre Ferrer, José Pérez, José Valdés, Baldomero López, Martinmorales, Antonio 'El Rulo', Francisco Alonso, Federico Fernández, Pepe 'El Bailaor', Benigno, Adolfo Martín, Cayetano Martín, Agustín Góngora, Vicente Oliver, Frasco Ramón, Francisco Alonso, Fernando Cabrera, Moisés Murcia, Antonio 'Pampaneira', Martirio, Antonio Fernández, entre otros.

Rafael Vílchez no tiene ningún afán por pasar a la historia pero ha impregnado sus instantáneas y artículos de ella. Él ha sido homenajeado 12 veces con esta última y ha dado un ramillete de pregones de fiestas, uno de ellos en Dúrcal, en las fiestas de San Ramón Nonato. Las imágenes del corresponsal de IDEAL en La Alpujarra desde hace valen más que mil palabras por que se explican por sí mismas. Rafael Vílchez aprendió bastante de su amigo Tico Medina, del periodista y escritor Andrés Cárdenas, de Martinmorales, de Rafael Gómez Montero y Sebastián Pérez, entre otros.