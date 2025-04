La coreógrafa colombiana que enseña a bailar a mujeres de la provincia de Granada

Rafael Vílchez Martes, 1 de abril 2025, 10:28 Comenta Compartir

Diversión y compañerismo. Desarrollo físico y emocional. La colombiana, residente desde hace 9 años en el Valle de Lecrín granadino, concretamente en el pueblo de Murchas, Andrea Rincón Ocampo, imparte clases de baile, salud, coreografía y felicidad a mujeres de diversas edades, desde hace 4 años. En la actualidad cuenta con un total de 72 alumnas de los municipios de Lecrín, Albuñuelas y La Malahá. En Talará se encuentra una de las sedes en un céntrico local cedido por el Ayuntamiento a la Asociación Mujeres Nazarí. Algunas alumnas de las alumnas de Andrea tienen 74 años y bailan estupendamente porque se encuentran en forma. También las alumnas de Andrea comparten otras actividades, reuniones en plena naturaleza, desayunos, almuerzos, etcétera. A este grupo se le conoce como la 'Familia bailonga del Valle de Lecrín'.

Según Andrea Rincón Ocampo, de 46 años de edad, «los cursos que hago en distintos municipios les están ayudando mucho a mis alumnas, porque algunas pierden la timidez, salen a otros lugares, las invitan a bailar en las fiestas de varios pueblos, hacen exhibiciones de lo que han aprendido, etcétera, y son muy aplaudidas y felicitadas. Ellas se muestran muy orgullosas de dar a conocer lo que han aprendido conmigo. Mis alumnas del Valle de Lecrín ya han estado actuando en Talará, Béznar y su barriada de Los Peloteos, Pinos del Valle, Ízbor, Albuñuelas, etcétera. También han demostrado lo que saben en La Malahá, un pueblo también muy precioso situado en otra comarca. La gente se divierte mucho con sus actuaciones y ellas también. Yo ya me siento una granadina más. La gente me ha acogido muy bien. Mi marido que es granadino, José Montero Gómez, me ha ayudado y me sigue apoyando mucho en este proyecto», ha indicado.

A través de los talleres de Andrea Rincón Ocampo, sus alumnas aprenden diferentes estilos de baile y fortalecen los lazos de amistad entre las participantes, conectando también con la energía positiva del grupo. El enfoque es cercano en los espacios de aprendizaje dotados de espejos. La gente se lo pasa muy bien. El hermano de Andrea es un músico cantautor muy famoso en su tierra y se llama artísticamente Mauricio 'El Montañero'. Él es cantante y toca la guitarra, el bajo... Mauricio sabe mucho de salsa, merengue… A este artista le encanta el Valle de Lecrín y cuando el tiempo se lo permite acude a este lugar para ver a su familia y realizar senderismo por viejos caminos salpicados de naranjos, limoneros y olivos centenarios.