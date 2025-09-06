El compositor granadino Ángel Velasco presenta en Escocia su obra dedicada al Cristo de San Juan de la Cruz de Dalí El acto ha tenido lugar en el Kelvingrove Art Gallery and Museum, la galería más popular de Glasgow, una de las más importantes de Europa

Rafael Vílchez Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:22 Comenta Compartir

El consagrado compositor granadino ANGEL, seudónimo de Ángel Velasco Hernández, ha presentado en el prestigioso Museo Kelvingrove de Glasgow (Escocia) su obra musical ALIVE dedicada al famoso Cristo de San Juan de la Cruz de Salvador Dalí. ALIVE es un Poema Sinfónico glorioso y sobrecogedor compuesto en 2024, que profundiza en el amplio espectro de sensaciones y significados que alberga la obra pictórica de Dalí. Forma parte del CD «La Trilogía de Dios», y ha sido galardonado recientemente con el Primer Premio de Composición en los World Classical Music Awards.

El acto tuvo lugar en el Kelvingrove Art Gallery and Museum, la galería más popular de Glasgow y una de las más importantes de Europa. El poema sinfónico se pudo escuchar durante todo el día en la sala en la que se encuentra expuesta la pintura original de Salvador Dalí, una de las obras más icónicas del pintor catalán.

Inspirada en un dibujo del místico San Juan de la Cruz, conservado en el Convento de la Encarnación de Ávila, el excéntrico artista esbozó este óleo sobre lienzo en el año 1951. Sus derechos de propiedad intelectual fueron adquiridos para la Glasgow Corporation en 1952 por Toney Honeyman, siendo exhibida por primera vez el 23 de Junio de 1952 en el Museo Kerlingrove, donde ha permanecido a excepción de cortos periodos de cesión, hasta nuestros días.

Con esta impactante obra musical, el autor granadino revive la unión mística entre el dibujo de San Juan de la Cruz y la pintura de Dalí como un canto al éxtasis transformante. E inicia un viaje que lo llevará a recorrer Alba de Tormes, Ávila, Figueras, entre otras ciudades españolas. Y que culminará en el año 2026 con una conferencia y un concierto en la misma Galería de Arte escocesa. El entrañable y admirable Ángel Velasco además de ser un gran compositor es viajero y escritor. A través de sus trabajos este hombre tan bueno y tan generoso dedica su día a día a construir un mundo mejor.

Tras la presentación ANGEL, quien no deja de extender su legado musical por el mundo tras ganar el pasado enero el Premio a Mejor Compositor Orquestal en Hollywood (Los Ángeles), se mostró muy emocionado y agradecido con todos los visitantes que disfrutaron de la experiencia única de admirar el famoso cuadro con su música «Sólo tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que me han mostrado su cariño a lo largo del día; para Pippa Stephenson Sit, curadora en European Art and Glasgow Museums por la invitación; para el organista Gordon Cree, por su maravillosa interpretación; para mi productor, Matteo; para mi familia; y una vez más para Dios, por permitirme ser su instrumento y crear de nuevo una obra tan inspiradora», terminó diciendo este gran artista granadino.

Temas

Glasgow

Escocia