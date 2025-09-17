Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las dos hermanas caminan por el pueblo con sus mochilas. S. P.

Un coche municipal será el transporte escolar para las niñas de la Alpujarra

Todavía no hay un autobús para las dos hermanas que realizan la ruta que va desde Cojáyar al colegio de Murtas y la entidad local ha implantado una solución provisional

Leticia M. Cano

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:38

Un coche provisional del Ayuntamiento de Murtas sustituirá al transporte escolar que debería realizar la ruta desde Cojáyar hasta el colegio de Murtas, según indicó ... ayer el alcalde de la localidad, José Miguel Romera. La historia se remonta al pasado 10 de septiembre, cuando comenzó la vuelta al colegio. Laia y Naiara, de 11 y 8 años, como cada año, acudieron a la parada del autobús, en la plaza de Cojáyar, para que las llevase a su colegio, ubicado en Murtas.

