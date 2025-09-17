Un coche municipal será el transporte escolar para las niñas de la Alpujarra

Un coche provisional del Ayuntamiento de Murtas sustituirá al transporte escolar que debería realizar la ruta desde Cojáyar hasta el colegio de Murtas, según indicó ... ayer el alcalde de la localidad, José Miguel Romera. La historia se remonta al pasado 10 de septiembre, cuando comenzó la vuelta al colegio. Laia y Naiara, de 11 y 8 años, como cada año, acudieron a la parada del autobús, en la plaza de Cojáyar, para que las llevase a su colegio, ubicado en Murtas.

Iniciaban un nuevo curso: sexto y cuarto de primaria. Tras los reencuentros después del verano y la primera toma de contacto con el curso que empezaban, el mismo microbús, que ha estado realizando el trayecto hasta este año, las volvió a dejar en la parada de Cojáyar. Fue entonces cuando su madre, Silvia Peccolo, recibió la llamada de la directora del colegio. «La ruta del transporte escolar de Cojáyar a Murtas ha sido suspendida por una falta de acuerdo. Mañana no recogerán a sus hijas», parafrasea Silvia. Eran las 14.00 horas del 10 septiembre y el comienzo del curso acababa de finalizar para ambas hermanas.

Silvia Peccolo tiene la custodia de sus dos pequeñas y hasta este año ha trabajado como auxiliar de ayuda a domicilio. Su jornada laboral siempre ha comenzado a las 8.30 horas, en su mismo pueblo, pero este año los planes parecían mejores. Solicitó una excedencia laboral para realizar sus prácticas de Formación Profesional de Educación Infantil, cuyo destino ha sido Alcolea, un pequeño municipio de la Alpujarra Almeriense.

Han perdido días de clases

El plan era sencillo: sus hijas y ella partirían a la misma hora, pero con diferentes destinos. A las 8.30 horas el transporte recogería a las niñas para llevarlas al colegio de Murtas, una ruta de aproximadamente 20 minutos, y, tras subirlas en el microbús, ella comenzaría su viaje hasta Alcolea, un pueblo ubicado a 35 minutos de su casa, en dirección totalmente opuesta a la que seguirían sus hijas. Pero estos planes se resquebrajaron en pocos minutos. Ni realizando las prácticas ni en su trabajo anterior podría permitirse llevar y recoger a sus hijas del colegio.

Por ello, las pequeñas Laia y Naiara dejaron de acudir al centro escolar y han perdido cinco días de clase. Para apoyarlas, sus compañeros también se han ausentado en las aulas y han hecho una huelga que ha durado dos días, pero las soluciones siguen sin llegar. «Durante la mañana del martes, desde la Junta nos transmitieron que el problema estaba solucionado y que habría autobús, pero más tarde nos volvieron a decir que no», comenta el alcalde de Murtas. Desde la directiva del colegio, según declara el alcalde, también están intentando solucionar la situación, pero han declinado hacer declaraciones al respecto.

Asimismo, la Junta de Andalucía no ha emitido respuesta ante la solicitud de esclarecer los hechos que están sucediendo con respecto a la ruta escolar Cojáyar-Murtas. Ante la falta de un acuerdo para adjudicar una empresa que la realice y tras presentar, según Peccolo, un escrito a la Delegación Territorial de Educación de Granada junto a la directora del centro, el alcalde de la localidad ha puesto a disposición de la familia un coche del Ayuntamiento que sustituirá provisionalmente el trayecto que debería cubrir el autobús. «Yo con estas cosas no puedo, las niñas no pueden seguir faltando al colegio y hemos propuesto esta solución», declara José Miguel Romera, alcalde de Murtas.

De este modo, el coche recogerá a ambas niñas en la parada del autobús, a la misma hora en la que solían hacerlo y, tras la jornada lectiva, las llevará de vuelta hacia el mismo lugar. «Esperemos que se solucione la situación lo antes posible», manifiestan. A este colegio también acuden varios niños de Turón, un pequeño municipio ubicado al sur de Murtas, mientras que Cojáyar se encuentra al norte. Es por eso que la ruta Turón-Murtas, que no se ha visto afectada, no puede sustituir al servicio perjudicado. «Ellas también tienen derecho a tener un autobús. Para mí es imposible llevarlas y podrían haberlo solucionado antes de que empezara el curso», sentencia la madre indignada.