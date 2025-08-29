La cafetería especializada en tostadas de novela de un pueblo de Granada El 'Pueblo Libro' de Mecina Bombarón, gracias a su Ayuntamiento, ya posee un bar-cafetería en la Plaza para revivir la vida comercial y local, proporcionar un lugar de encuentro para los vecinos y vecinas del lugar, turistas y visitantes

Rafael Vílchez Viernes, 29 de agosto 2025, 11:30 Comenta Compartir

Después de un periodo en el que no había ninguno, y ya que es necesario para la vida social y el reencuentro de la gente, el 'Pueblo Libro' de Mecina Bombarón, perteneciente al municipio de Alpujarra de la Sierra, ha vuelto a tener un bar-cafetería para los habitantes y visitantes de la localidad. El alcalde de este lugar, José Antonio Gómez, han indicado que «la Cafetería Pueblo Libro, se ha ubicado en un local del Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra, en la Plaza de Mecina Bombarón. El equipo de gobierno municipal viendo que no había un bar en el pueblo, porque el establecimiento 'Casa Joaquín' cerró, y no lo han alquilado, entonces la secretaría y el equipo de gobierno sacó a concurso público la concesión de un local por espacio de cinco años y con su correspondiente fianza y alquiler para poner en marcha un bar. Y una mujer llamada Petia se ha hecho cargo del negocio. Su marido, David, es propietario de un supermercado en este pueblo. Los jueves cierra la 'Cafetería del Pueblo Libro', que marcha estupendamente y ofrece gran diversidad de riquísimas tostadas, entre otras cosas», terminó diciendo.

La 'Cafetería Pueblo Libro' de Mecina Bombarón ofrece varias clases de cafés. También dispone de diferentes tostadas: 'Tostada de Principito' (mixta con mantequilla y mermelada); 'Tostada de Alicia' (paté); 'Tostada Moby Dick' (atún y queso); 'Tostada Peter Pan' (jamón York y queso); 'Tostada Ana de las Tejas Verdes' (tomate y queso); 'Tostada Don Quijote' (jamón serrano); 'Tostada Frodo' (aguacate) y 'Tostada Motilda' (tomate). Este establecimiento ofrece un ambiente familiar y acogedor. Ofrece una atención al cliente de calidad. En este pueblo se respira tranquilidad. Hace un tiempo este precioso pueblo se quedó sin bares y como nadie cogió las riendas de los locales se quedó sin un lugar de reunión en el que charlar, desayunar, almorzar o tomarse un refresco, una cerveza o un vino. Ahora, gracias al Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra, Mecina Bombarón vuelve a tener un bar después de un periodo en el que no había ninguno.

