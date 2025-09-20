La Asociación de Mujeres del 'Pueblo Libro' ha sido elegida para pronunciar el pregón de sus fiestas

Rafael Vílchez Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:45 Comenta Compartir

La Asociación de Mujeres El Castañar de Mecina Bombarón ('El Pueblo Libro') va ha pronunciar este año el pregón de las fiestas patronales en honor a San Miguel y la Virgen de los Remedios. Esta agrupación nació el día 8 de mayo de 1994, hace 31 años, cuando en España se consolidaban las primeras asociaciones de mujeres rurales y surgían iniciativas importantes en el ámbito del feminismo. En la actualidad este colectivo está compuesto por 75 mujeres. Según su presidenta, Matilde Ruiz Peregrina «nuestros principales objetivos como asociación son: fomentar la unión y la colaboración entre las mujeres del pueblo, mantener vivas nuestras costumbres y tradiciones, recuperando lo que nos une y nos identifica, participar activamente con el Ayuntamiento, las mayordomías y otras asociaciones locales; y fortalecer, entre todas, el tejido social y cultural de nuestro pueblo. Todo ello lo hacemos desde el compromiso con la igualdad, el respeto, la amistad, la dedicación y la colaboración, valores que nos guían cada día», terminó diciendo.

Las fiestas de Mecina Bombarón se celebrarán los días 27, 28, 29 y 30 de septiembre. La comisión de fiestas está formada por: Antonio Martín, Alfonso Rodríguez, Ángel García, Encarna Romera, Isa Medina, Javi Ferrer, Isabel Murcia, Javi Ferrer, José de Toro, José Antonio García, Juan David Castillo, Juan Manuel Pelegrina, Manolo de Toro, María Medina, Mari Dulce Pelegrina, María Remedios Manzano, Sacri Mingorance, Sergio Valverde y Tere Mingorance. Los actos religiosos serán oficiados por el párroco César Manuel López. Las pregoneras de las fiestas serán presentadas por el alcalde del municipio de Alpujarra de la Sierra desde hace 25 años, José Antonio Gómez. El pregón será el día 27 a las nueve de la noche. Habrá cóctel de bienvenida a cargo de la comisión de fiestas; veladas musicales; desfile de carrozas; dianas y conciertos a cargo de la Banda de Música Nuestra Señora del Socorro; comida popular; corrida de cintas; procesión (día 29 a partir de las siete de la tarde), entre otras cosas. Mecina Bombarón, Yegen y El Golco y la aldea de Montenegro pertenecen al municipio de Alpujarra de la Sierra, denominado 'El Pueblo Libro'.

