Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Enrique Carmona mostrando algunos de sus objetos en miniatura tejidos con fibra junto al pilar de la Placeta de Santa Ana Rafael Vílchez

El artesano granadino que rescata los antiguos trabajos en miniatura con una técnica milenaria

Enrique Carmona Santaella ha recuperado en su pueblo de Lanjarón los trabajos de tejeduría que realizaron sus ancestros y otros artesanos con juncos finísimos y mimbres

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Sábado, 4 de octubre 2025, 10:43

Comenta

Enrique Carmona Santaella, nacido en Lanjarón hace 32 años, es un experto en fabricar con sus propias manos piezas de mimbre en miniatura con médulas de junco (fibra interior de la caña, muy flexible para tejer). Su tío José 'El Niñillo', nacido hace 84 años, lo enseñó. A Enrique desde pequeño le han encantado las miniaturas. Lo primero que hizo fue belenes. Luego empezó con otras cosas. Ahora trabaja con médula de junco finísima, de un milímetro de espesor.

El material le llega de fuera. Enrique trabaja como operario de limpieza en el Ayuntamiento de Lanjarón y cuando el tiempo me lo permite realiza canastillos como los que utilizaban las niñas de primera comunión hace bastantes años. También fabrica silloncitos para sentar a las muñecas, tabaques, vaseras muy bien trenzadas y decoradas, espejos, mesas con sus sillones a juego, floreros con tres calados distintos, cestas, bolsos, etcétera. Sus trabajos los puede hacer a varias escalas. A Enrique le encantaría que hubiera un lugar para mostrar sus trabajos y una escuela para que el tejer con médula de junto no se pierda.

Cómo se hace

Para tejer con médula de junco es necesario humedecerla previamente para hacerla flexible, luego se la entrelaza alrededor de 'quías' o juncos más gruesos y fuertes, para crear un tejido uniforme y fuerte. Enrique Carmona y Visitación Cortés, bisabuelos de Enrique, en la época dorada de Lanjarón fabricaban vaseras, canastas, cestas de palaín y collares. También el abuelo de Enrique fabricaba con mimbre en la recámara de su casa roperos, canastos, cestillas de dos tapaderas y otras cosas. Parte de su familia era canastera tanto de mimbre como de palaín. Lanjarón tuvo en otros tiempos muchos artesanos del mimbre. Ahora quedan muy pocos.

Esta técnica tiene orígenes milenarios y aunque se ha adaptado al presente, sigue siendo un oficio valorado por su sostenibilidad y la creación de piezas únicas. Enrique Carmona Santaella, ayudado por su amigo José Luis Estévez, ha mostrado al público algunos de sus trabajos en la Placeta de Santa Ana de Lanjarón, junto a su fuente y lavadero decorado últimamente por el Ayuntamiento con una preciosa escultura de una lavandera a tamaño natural.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cortes de tráfico en la Circunvalación de Granada por la instalación de nuevas luces hasta el 30 de diciembre
  2. 2 Muere una joven de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal
  3. 3 Herido grave un menor tras ser atropellado en calle Recogidas
  4. 4 Herido grave el acompañante de un motorista al salir despedido tras chocar con un coche en Maracena
  5. 5

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  6. 6 Los diez planes gratuitos que no te puedes perder este fin de semana en Granada
  7. 7 Nueva zona infantil para Albayda y lavado de cara a Alhóndiga, Puentezuelas y Reyes Católicos
  8. 8 El Corte Inglés cambia el modelo de su tarjeta de crédito
  9. 9 La Diputación de Granada realizará una inversión histórica de 52,7 millones gracias a los fondos europeos
  10. 10 La manifestación de sanitarios provoca cortes e incidencias en el centro de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El artesano granadino que rescata los antiguos trabajos en miniatura con una técnica milenaria

El artesano granadino que rescata los antiguos trabajos en miniatura con una técnica milenaria