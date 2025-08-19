El amigo de Lorca que fundó un casino en su pueblo de Granada en 1924 Antonio Morón, nacido en la localidad alpujarreña de Cádiar, además de crear el Casino en su tierra, llegó a ejercer de Secretario de Estudios Políticos después de la Guerra Civil, colaborando con la revista 'Cruz y Raya'

Rafael Vílchez Martes, 19 de agosto 2025, 08:34 Comenta Compartir

Un ilustre vecino de la localidad alpujarreña de Cádiar, Antonio Morón Morón, cursó el Bachillerato en el Colegio de San Bartolomé y Santiago y después Derecho. Según el profesor, historiador y escritor, Francisco García Valdearenas, «el joven Antonio Morón, para desplazarse desde Cádiar a Granada capital para estudiar debía ir en caballo o mulo hasta Órgiva para coger en este lugar el autobús (Alsina). Otros estudiantes coetáneos fueron José López Vílchez y Antonio Escobar, de Narila, que estudiaron Magisterio y Derecho, respectivamente; años más tarde Miguel Sánchez Ruiz estudió Medicina» ha manifestado

«Don Antonio Morón, según García Valdearenas, además de abogado, fue asiduo colaborador en su juventud de la revista 'Cruz y Raya', amigo y compañero de Federico García Lorca; fundó el Casino de Cádiar en 1924. Tras la Guerra Civil fue secretario del Instituto de Estudios Políticos, siendo director Fernando María Castiella, ministro de Exteriores con Francisco Franco. Murió con 47 años. Don Antonio Morón, padre del gran poeta Enrique Morón, y el médico, Fernando López, el maestro de escuela, Francisco Ocaña… lo ayudaron a montar el Casino de Cádiar.

Años después, Francisco Ocaña, comerciante e hijo del mencionado maestro de escuela, fue tesorero y después presidente del Casino durante casi un cuarto de siglo. Hace unos años desapareció el Casino de Cádiar, el último que hubo en La Alpujarra granadina», terminó indicando Francisco García Valdearenas.