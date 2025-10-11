La Alpujarra y el Valle de Lecrín se unen para que su aceite de oliva obtenga la denominación de origen protegida La primera reunión para poder lograr esta calificación se ha celebrado en Órgiva, con la presencia de la delegada de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Lidia Reyes

Rafael Vílchez Sábado, 11 de octubre 2025, 10:35 Comenta Compartir

En la provincia de Granada existen comarcas que ya tienen la Denominación de Origen de Aceite de Oliva, como la D.O.P. Poniente de Granada, creada en 2003. Ahora los responsables de las almazaras de La Alpujarra granadina y almeriense y de la comarca granadina del Valle de Lecrín, a iniciativa de la cooperativa la Flor de La Alpujarra, situada en el término de Órgiva, se han reunido en el salón de plenos del Ayuntamiento de Órgiva para poder obtener su propia Denominación de Origen Protegida (Aceites Alpujarra-Valle de Lecrín), basándose en la riqueza de su olivar centenario y la variedad autóctona de olivos, especialmente de la variedad 'Lechín'.

En este multitudinario encuentro han estado también presentes la delegada de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Lidia Reyes Ruiz, miembros de su equipo; técnicos de diversos lugares; entidades de crédito; agentes de desarrollo rural, alcaldes, entre ellos, el de Órgiva, Raúl Orellana Vílchez. En La Alpujarra granadina y almeriense y en el Valle de Lecrín se produce un aceite de olivo exquisito virgen extra. Existen molinos de aceite en Nigüelas, Pinos del Valle, Lanjarón, Órgiva, Almegíjar, Yátor, Cherín, Alcolea, Canjáyar, Válor, Laujar de Andarax, entre otras.

Raúl Orellana dijo que «el aceite de La Alpujarra, situada entre las comarcas de Granada y Almería, es un referente y el del Valle de Lecrín también. Ahora tenemos un proyecto nuevo que es la denominación de origen de este producto. Yo agradezco a Carmen Lidia Reyes su presencia y su disposición siempre para ayudarnos. La Alpujarra está de moda y va a estar más porque hemos conseguido una subvención muy importante para poner en marcha la Ruta de Boabdil que va a unir más de 25 municipios de La Alpujarra granadina y almeriense con una inversión superior a los siete millones de euros y, entre otras cosas, se van a recuperar muchas infraestructuras árabes relacionadas con el tema del aceite en muchos de estos pueblos. Y eso significa que va a ser un revulsivo para toda La Alpujarra, y si además, tenemos una denominación de origen de aceite, que es ahora en lo que se trabaja para conseguirlo, será un elemento más para que prospere esta zona y el Valle de Lecrín», terminó diciendo.

Carmen Lidia Reyes, acompañada por el jefe del servicio de Agricultura, Rafael Navarro, dijo que «la Denominación de Origen Protegida para el aceite de oliva de La Alpujarra Granadina y Almeriense y para el Valle de Lecrín es un proyecto y recurso que debemos ponerlo en marcha y en valor para promocionar aun más la excelente calidad de este producto estrella. Eso será una garantía para que el ciudadano confíe más en que estos productos reúnen las mejores condiciones para ser consumidos. Por lo tanto, ahí me vais a encontrar en la delegación granadina que represento para echaros una mano en todo lo que consideréis que tenemos que hacer desde la administración para que esa denominación de origen sea un hecho y un logro como le está pasando a la Denominación de Origen del Poniente, que marcha estupendamente y que ha acudido a ha esta reunión en Órgiva, Juan José para hablar de ella», concluyó.

En La Alpujarra y el Valle de Lecrín existen ejemplares milenarios. Muchos de ellos plantados por los romanos. En Órgiva, por ejemplo, existen olivos de gran porte y una ruta para conocerlos. Hasta hace unas décadas un olivo de Órgiva, que salió en prensa gracias al bibliotecario orgiveño, Agustín Martín Zaragoza, producía 500 kilos de aceituna. En la zona de Tíjola, de Órgiva, existe todavía uno de los olivos más colosales de La Alpujarra. En Pinos del Valle, Murchas, Dúrcal, Nigüelas, Béznar, Chite, Melegís… también existen olivos muy longevos. Los entendidos aseguran que el aceite de La Alpujarra y del Valle de Lecrín es único por su clima, variedades, y porque la mayoría de estos árboles se encuentran entre otra clase de árboles. Antiguamente en La Alpujarra y el Valle de Lecrín hubo muchas almazaras. Una de las más antiguas, ahora destinadas a museo, se encuentra en Nigüelas.

En Juviles, detrás de la parroquia funcionó otra almazara y era una de las más altas de España al encontrarse a 1255 metros de altitud sobre el nivel del mar. En Dúrcal y en Lanjarón hubo dos propietarios de molinos y grandes haciendas que abastecían de aceite al limosnero Fray Leopoldo de Alpandeire. Reyes, tío abuelo de la delegada Carmen Lidia Reyes, que era cosario, se encargaba de transportar el aceite hasta Granada capital que le daba don Alejandro. Don Celestino también le entregaba aceite de su molino de Dúrcal y se lo hacía llevar a la parada del tranvía. En Nigüelas también recibía este producto para que ayudara a los más pobres. No eran los únicos pues el fraile recibía muchas limosnas y donaciones para los más necesitados.