Un burro en Torvizcón. Rafael Vílchez

La Alpujarra se queda sin burros

La despoblación producida en muchos lugares de esta comarca también ha provocado la desaparición de muchísimos de estos animales y, con ellos, se ha perdido parte de la identidad y la memoria colectiva en esta comarca

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:18

Comenta

Los asnos están desapareciendo en La Alpujarra, principalmente debido a la mecanización del campo y a la pérdida de su utilidad tradicional, lo que ha ... provocado en esta comarca una drástica reducción en sus poblaciones. Este fenómeno, que también se está dando en otras partes, forma parte de una amenaza más ámplia para la biodiversidad de animales de granja autóctonos. Ahora es casi imposible ver un burro en los pueblos y aldeas de La Alpujarra. En la zona de El Haza del Lino se puede ver uno pastando junto a varios mulos. En Yegen un campesino y maestro de obras ya jubilado tiene otro… Ahora al no ser tan necesario este animal, muchas personas han dejado de criar o mantener a estos animales, y la falta de una economía que se beneficie de ellos pone en peligro su conservación.

