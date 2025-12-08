Los adornos navideños elaborados con pan que se pueden encontrar en este lugar de La Alpujarra

El despacho de la Panadería 'El Calvario', situado a la entrada del municipio alpujarreño de Cádiar, cada año es decorado con motivos navideños elaborados con ... pan. En 2019, por ejemplo, su propietario, José Francisco Jiménez Alcázar, decoró su establecimiento con un árbol de Navidad dotado de un centenar de roscas y bollos elaborados con masa madre. La estrella que coronó el árbol también era de pan. Pues bien, este año exhibe, entre otras cosas, unas roscas de pan de aceite trenzadas de gran tamaño con sus adornos y lazos navideños. Este despacho lo atiende Paqui Mecías, esposa de José Francisco Jiménez, y Agustina Acuyo. Este local crea un ambiente acogedor y festivo que transmite el espíritu navideño.

En el obrador de la Panadería 'El Calvario' se elaboran panes, incluido el de aceite, bollos, tortas, mermeladas, licores, soplillos, roscos de anís y de vino, piononos, pasteles, tartas, mantecados, almendrados alpujarreños, galletas, pestiños, tortas, magdalenas, roscos fritos, bollos y palitos de aceite, etcétera. Estos productos están presentes en muchos comercios de Andalucía a través de dos representantes. Esta tahona no solo provee pan diario a muchos clientes de Cádiar, sino que también distribuye a otros pueblos y cortijadas de La Alpujarra.

José Francisco Jiménez comenzó a los 15 años a ayudar a su abuelo José Alcázar a vender pan por el pueblo con un saco acuestas. Después se hizo un carrito para repartir el pan más cómodamente. En Cádiar existe también otra estupenda panadería fundada por Servando. Según el profesor y escritor, Francisco García Valdearenas «a mediados de los años cuarenta y principios de los cincuenta del pasado siglo era frecuente ver en mi pueblo de Cádiar a algún que otro hombre cargado con un haz de leña, de unos 25 o 30 kilos de peso, camino de la panadería para cambiarlo por una hogaza de pan de dos libras de peso. En Cádiar antiguamente el pan se preparaba en la casa para toda la semana o diez días. Pero como muchas familias carecían de horno en su casa para cocerlo, se llevaban la masa y a veces la leña a la panadería. En torno a los años cincuenta Cádiar contaba con tres panaderías, entre ellas la de la familia de 'Los Lorentes'. En otros tiempos hubo las tahonas de Paco 'El Artista', Álvaro, Antonio Reinoso, Encarnación Vílchez, Antonio 'El Herrauro', José Alcázar, Anselmo 'El Artista' y José Gualda. Cádiar siempre ha tenido fama de tener buenos panaderos», terminó diciendo.