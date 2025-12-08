Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La dependienta Agustina Acuyo con una rosca de aceite navideña, junto a la propietaria, Paqui Macías, en su despacho de Cádiar. R. Vílchez

Los adornos navideños elaborados con pan que se pueden encontrar en este lugar de La Alpujarra

La Panadería 'El Calvario' de Cádiar decora su despacho con adornos elaborados con pan para crear un ambiente acogedor que invite a la compra y transmita el espíritu navideño

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Cádiar

Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:25

Comenta

El despacho de la Panadería 'El Calvario', situado a la entrada del municipio alpujarreño de Cádiar, cada año es decorado con motivos navideños elaborados con ... pan. En 2019, por ejemplo, su propietario, José Francisco Jiménez Alcázar, decoró su establecimiento con un árbol de Navidad dotado de un centenar de roscas y bollos elaborados con masa madre. La estrella que coronó el árbol también era de pan. Pues bien, este año exhibe, entre otras cosas, unas roscas de pan de aceite trenzadas de gran tamaño con sus adornos y lazos navideños. Este despacho lo atiende Paqui Mecías, esposa de José Francisco Jiménez, y Agustina Acuyo. Este local crea un ambiente acogedor y festivo que transmite el espíritu navideño.

