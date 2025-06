Los 14.000 kilómetros en moto de una pareja de enfermeros hasta Helsinki para participar en un congreso

Rafael Vílchez Martes, 17 de junio 2025, 16:29 Comenta Compartir

Una aventura de larga distancia en moto a través de muchos países. El alpujarreño de Murtas, Maximiliano Valverde Jerez, y su mujer, Eva, nacida en Alicante, están recorriendo con su moto marca Suzuki 1000 GSX-GX un gran número de países. Esta familia ha proyectado realizar este año un total de 14.000 kilómetros. Desde que emprendió camino hace unos días ya ha realizado 4.000 kilómetros. El itinerario de su viaje es de vértigo. Maximiliano y Eva salieron en avión desde Tenerife a España. Cuando finalice su hazaña habrá recorrido en moto España, Francia, Suiza, Austria, Alemania, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Helsinki, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Península Ibérica y Hueva, para regresar de nuevo volando en avión a Tenerife.

Maximiliano, más conocido por Maxi, hijo de Elena y del que fuera alcalde de Murtas, Antonio Valverde, y durante un tiempo hace años gran camarero en Capileira, en el restaurante del célebre empresario turístico, Paco López, ejerce de enfermero en la Unidad de Hospitalización Oncohematológica del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife. Su esposa Eva, que lleva desde los 11 años de edad en Tenerife, trabaja en la Unidad de Hospitalización del Hospital Universitario de Canarias. Este matrimonio hace casi dos años comenzó a planear un largo viaje para hacer muchos kilómetros en moto por muchos países y, entre otras cosas, para también ver su querido hijo que reside con su novia en Noruega y es enfermero.

Maxi y Eva podían haber realizado todo el trayecto en avión, pero decidieron ir en moto por muchos países para ver a su hijo y, entre otras cosas, para participar en el Congreso Internacional de Enfermería, en Helsinki (desde el 9 hasta el 13 de junio), antes de continuar hacía Noruega. Según Maximiliano «un congreso tan importante como este nos ha permitido intercambiar opiniones con los compañeros de todo el mundo, así como hacernos la idea aproximada de los treinta millones de enfermeros que existen en el mundo. A veces, tenemos tendencia a pensar que somos el ombligo del mundo y la realidad es muy distinta», ha indicado vía telefónica el entrañable Maximiliano, que es también secretario de la Comisión Deontológico de Enfermería.

Según Maximiliano «terminado el Congreso seguiremos nuestro camino a Noruega, más concretamente a Tranhecim, para disfrutar de la meca de los moteros y moteras de Europa. De Helsinki subiremos a Cabo Norte, bajaremos por la costa desde Noruega y en este lugar nos quedaremos unos días con nuestro hijo. Después volveremos a Tenerife. Y cuando tengamos permiso volveremos a esa tierra y, como no, a La Alpujarra: Murtas, Turón, Albondón, La Rábita, Albuñol, Ugíjar, Cádiar, Berja, Ugíjar, Capileira, Trevélez, Pórtugos, Juviles, Bérchules, Válor, Laroles, Mecina Bombarón y otros pueblos, porque esta comarca es maravillosa y me encanta estar en ella con mi familia cuando el tiempo me lo permite», ha terminado diciendo Maximiliano Valverde.

