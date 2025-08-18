Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
'El color de las cosas', kiosco de plaza Bib-Rambla, Granada IDEAL

El kiosco histórico de la plaza Bib-Rambla que cambia de dueño

'El color de las cosas', la tienda de souvenirs que regenta Yasin Mahmoudi desde febrero

Esther Guerrero

Lunes, 18 de agosto 2025, 08:31

Los tradicionales kioscos de piedra de las céntricas plazas de Granada son parte de ellas desde muchos años atrás. Sin embargo, aunque el cubículo no cambie con el paso del tiempo, los dueños que trabajan en ella no son los mismos.

Es el caso de Yasin Mahmoudi, quien regenta 'El color de las cosas', un kiosco que vende souvenirs y productos granadinos en la plaza Bib-Rambla. A pesar de que en ese lugar lleve desde febrero de este mismo año, Yasin se dedicaba a la oferta de estos artículos desde hace mucho tiempo, aunque antes se le podía encontrar en la Alcaicería.

Decidió instalarse en este trocito de plaza tras ver un anuncio del Ayuntamiento de la ciudad, donde se subastaba este pequeño local entre los residentes, algo que hizo que Yasin no se lo pensara ni un momento.

Los clientes que deciden echar un vistazo a los artículos de su tienda acaban adquiriendo toda clase de recuerdos. «Lo que más llama la atención son los productos que pone Granada. Los turistas quieren llevarles souvenirs a sus familiares y amigos que les hagan recordar donde han estado de vacaciones», afirma el dueño de forma jovial.

En su kiosco no solo se encuentran imanes, postales o camisetas que enseñen monumentos de la ciudad. También hay productos que muestran uno de los personajes más reconocidos y queridos, Federico García Lorca, algo muy popular entre los compradores.

El paso por Granada de muchos visitantes no se hace oficial hasta que no pasan por 'El color de las cosa' para ver que trocitos de la ciudad de la Alhambra se pueden llevar a sus casas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un reventón térmico provoca el caos en las playas de Granada y obliga a desalojarlas
  2. 2 Mueren atrapados dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  3. 3

    Detienen a un joven por quemar y destrozar la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol
  4. 4

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  5. 5

    «Desalojamos a unas cinco mil personas de la playa de Torrenueva en veinte minutos»
  6. 6 Pinos Puente suspende sus fiestas y decreta tres días de luto
  7. 7 Las familias podrán recibir 2.400 euros por cada hijo menor a su cargo en 2025
  8. 8

    Así ha quedado el interior de la iglesia destrozada en Albuñol
  9. 9

    «Si explotan los depósitos, nos lleva a todos por delante»
  10. 10

    Una madrugada de pánico en la feria: «Teníamos las llamas de 25 metros encima»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El kiosco histórico de la plaza Bib-Rambla que cambia de dueño

El kiosco histórico de la plaza Bib-Rambla que cambia de dueño