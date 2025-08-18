El kiosco histórico de la plaza Bib-Rambla que cambia de dueño 'El color de las cosas', la tienda de souvenirs que regenta Yasin Mahmoudi desde febrero

Esther Guerrero Lunes, 18 de agosto 2025, 08:31

Los tradicionales kioscos de piedra de las céntricas plazas de Granada son parte de ellas desde muchos años atrás. Sin embargo, aunque el cubículo no cambie con el paso del tiempo, los dueños que trabajan en ella no son los mismos.

Es el caso de Yasin Mahmoudi, quien regenta 'El color de las cosas', un kiosco que vende souvenirs y productos granadinos en la plaza Bib-Rambla. A pesar de que en ese lugar lleve desde febrero de este mismo año, Yasin se dedicaba a la oferta de estos artículos desde hace mucho tiempo, aunque antes se le podía encontrar en la Alcaicería.

Decidió instalarse en este trocito de plaza tras ver un anuncio del Ayuntamiento de la ciudad, donde se subastaba este pequeño local entre los residentes, algo que hizo que Yasin no se lo pensara ni un momento.

Los clientes que deciden echar un vistazo a los artículos de su tienda acaban adquiriendo toda clase de recuerdos. «Lo que más llama la atención son los productos que pone Granada. Los turistas quieren llevarles souvenirs a sus familiares y amigos que les hagan recordar donde han estado de vacaciones», afirma el dueño de forma jovial.

En su kiosco no solo se encuentran imanes, postales o camisetas que enseñen monumentos de la ciudad. También hay productos que muestran uno de los personajes más reconocidos y queridos, Federico García Lorca, algo muy popular entre los compradores.

El paso por Granada de muchos visitantes no se hace oficial hasta que no pasan por 'El color de las cosa' para ver que trocitos de la ciudad de la Alhambra se pueden llevar a sus casas.