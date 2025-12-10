Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Kiki Morente protagoniza «El nuevo arte», grabado en la mítica La Trastienda

Nuar Studio lanza un manifiesto cinematográfico granadino que es una meditación sobre el arte como algo «puro, atemporal y liberador», un concepto que resuena con la profunda herencia cultural de Granada

Ideal

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 12:19

Nuar Studio, agencia creativa granadina, ha presentado su proyecto más reciente y personal: el cortometraje «El nuevo arte». La pieza es un homenaje filosófico a ... la creación, que subraya el papel ineludible de Granada como cuna de artistas.

