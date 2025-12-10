Kiki Morente protagoniza «El nuevo arte», grabado en la mítica La Trastienda
Nuar Studio lanza un manifiesto cinematográfico granadino que es una meditación sobre el arte como algo «puro, atemporal y liberador», un concepto que resuena con la profunda herencia cultural de Granada
Ideal
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 12:19
Nuar Studio, agencia creativa granadina, ha presentado su proyecto más reciente y personal: el cortometraje «El nuevo arte». La pieza es un homenaje filosófico a ... la creación, que subraya el papel ineludible de Granada como cuna de artistas.
El vídeo está protagonizado por el cantaor granadino Kiki Morente, cuya reciente nominación a los Latin Grammy este último año lo consolida como un referente del arte con raíz y proyección internacional.
Un diálogo sobre el arte, con sello granadino
«El nuevo arte» no es solo un vídeo; es una conversación íntima sobre la esencia de la creación, grabada íntegramente en el corazón de la ciudad. La obra es una meditación sobre el arte como algo «puro, atemporal y liberador», un concepto que resuena con la profunda herencia cultural de Granada.
«Quisimos grabar este manifiesto en el único lugar posible: Granada. La ciudad respira ese 'duende' que Kiki Morente expresa tan magistralmente. Para nosotros, el arte no es una tendencia, es la historia que se sigue escribiendo, y qué mejor escenario que La Trastienda, un testigo vivo desde 1886,» explica el equipo de Nuar Studio.
Colaboraciones que refuerzan el ecosistema granadino
El proyecto se enriquece gracias a la participación de empresas granadinas que comparten la pasión por la calidad y la tradición:
La Guitarrería colaboró prestando una guitarra de una belleza excepcional, añadiendo un toque artesanal y emblemático a la atmósfera del vídeo.
Cervezas Alhambra también se unió a la iniciativa, regalando producto para ambientar la escena, vinculando así la tradición cervecera local con este proyecto artístico.
La Trastienda y el talento de Kiki Morente
El proyecto destaca por su compromiso con la autenticidad local:
-El lugar de grabación: El cortometraje se filmó en La Trastienda, un bar tipiquísimo granadino que ha conservado su esencia desde 1886. Este emplazamiento histórico proporciona un telón de fondo único.
-Talento de la tierra: La voz reflexiva y la presencia de Kiki Morente —artista que ha llevado el nombre de Granada a los escenarios más recónditos del mundo, incluyendo la reciente nominación a los Latin Grammy— dan al mensaje una autenticidad inigualable.
-Producción 100% Nuar: La agencia Nuar Studio ha estado a cargo de cada detalle del vídeo, desde la concepción de la idea hasta el guion, la producción, la grabación y la edición final, demostrando el talento y la calidad de la producción audiovisual que se gesta en Granada.
Con este lanzamiento, Nuar Studio celebra que el arte, en todas sus formas, sigue siendo el motor de la ciudad.
