Kart Royale: Un circuito urbano único en Granada

El próximo 18 de octubre de 2025, Granada acogerá un evento que promete ser inolvidable: Kart Royale. Esta espectacular competición de karts eléctricos transformará las emblemáticas calles del centro de la ciudad en un vibrante circuito urbano, donde la emoción y la adrenalina estarán al alcance de todos. Con vehículos 100% eléctricos y silenciosos, esta experiencia será única y respetuosa con el entorno, ofreciendo un deleite tanto para los participantes como para los espectadores.

Bajo la dirección de Antonio Lobato con 10 jefes de escudería y en total 30 reconocidos creadores de contenido, Kart Royale se perfila como una celebración del talento y la camaradería. La ciudad se encuentra en plena preparación, con gradas que se instalarán a lo largo del circuito y una Fan Zone diseñada específicamente para que los asistentes disfruten de cada instante de esta jornada histórica. La gran cita promete no solo ser una carrera, sino un espectáculo multifacético.

Una vez finalizadas las intensas carreras, la celebración se trasladará al Paseo del Salón, donde la Fan Zone oficial abrirá sus puertas. Este espacio, concebido como un hubde entretenimiento, ofrecerá una variedad de actividades: conciertos de artistas invitados bajo compra de entrada (JC Reyes, Yapi, Xiyo&Fernandez) la oportunidad de conocer a los creadores de contenido que compiten, sesiones de DJ, food trucks repletos de delicias gastronómicas y activaciones de marcas con sorpresas interactivas. Oferplan Granada de IDEAL pone a la venta entradas a un precio exclusivo para disfrutar al máximo de la Fan Zone.

El formato innovador de Kart Royale toma inspiración de los videojuegos y está diseñado para llevar la competición a un nuevo nivel. Las carreras estratégicas incluirán sorpresas inesperadas y elementos dinámicos, como cajas misteriosas que pueden alterar el rumbo de la competición, parrillas invertidas y emocionantes penalizaciones. Cada vuelta generará expectativas y emociones desbordantes, haciendo de cada momento una experiencia única.

Entre los nombres destacados de los creadores de contenido que participarán se encuentra Antonio Lobato, la voz de la Fórmula 1 en España, junto a figuras como Lola Lolita, Ampeter, Ceciarmy y Peldanyos. Grandes marcas también darán nombre a las escuderías, incluida Amazon con su Escudería Prime, así como El Pozo King, MediaMarkt, Pepsi, McAuto y la granadina Covirán. Granada se prepara para dejar huella en este emocionante encuentro.