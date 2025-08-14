Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vehículos policiales en el lugar después de que el conductor estampara el vehículo. IDEAL

Sucesos en Granada

Un kamikaze con una furgoneta robada causa el caos desde Camino de Ronda hasta el PTS

Acabó estampándose y huyó a pie, pero fue detenido por la Policía Nacional; no causó víctimas, pero sembró el pánico

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:18

Fueron más de cuatro kilómetros de angustia que acabaron con un coche estampado, un conductor huido y una rápida detención. Un hombre de nacionalidad dominicana ... circuló este jueves desde Camino de Ronda hasta el Parque Tecnológico de la Salud (PTS) en dirección contraria, saltándose los semáforos y poniendo en riesgo la vida de conductores y peatones. Para más inri, el vehículo que utilizó se lo había robado esa misma mañana a un repartidor. Fue arrestado por la Policía Nacional cuando trataba de fugarse a pie.

