Un kamikaze con una furgoneta robada causa el caos desde Camino de Ronda hasta el PTS

Fueron más de cuatro kilómetros de angustia que acabaron con un coche estampado, un conductor huido y una rápida detención. Un hombre de nacionalidad dominicana ... circuló este jueves desde Camino de Ronda hasta el Parque Tecnológico de la Salud (PTS) en dirección contraria, saltándose los semáforos y poniendo en riesgo la vida de conductores y peatones. Para más inri, el vehículo que utilizó se lo había robado esa misma mañana a un repartidor. Fue arrestado por la Policía Nacional cuando trataba de fugarse a pie.

El suceso tuvo lugar en la mañana de este jueves, 14 de agosto, sobre las 8:50 horas. Diversos testigos dieron aviso a la Policía Local y la Policía Nacional por la conducción temeraria de un individuo. Uno de los alertantes era el propietario del vehículo robado, un repartidor que había dejado un momento el coche en marcha, con las llaves puertas. El hombre se lo quitó después de un forcejeo y le causó heridas leves en los brazos, por las cuales fue atendido después en un centro hospitalario, según explican fuentes de la Policía Nacional. El vehículo sustraído era una furgoneta marca Peugeot Partner.

Así comenzó el peligroso viaje de este dominicano, que partió de la zona de Camino de Ronda. Continuó hasta la Avenida de Dílar y terminó en el PTS. Según fuentes policiales y testigos, condujo en dirección contraria, se saltó semáforos y estuvo a punto de colisionar con otros coches. Afortunadamente, no causó víctimas.

Una vez que estrelló la furgoneta, huyó a pie, pero fue interceptado y arrestado por la Policía Nacional. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Clínico para comprobar su estado de salud, y allí fue custodiado tanto por este cuerpo como por la Policía Local. Al parecer, presentó resistencia activa y tuvo que recibir medicación para ser calmado.

La gremial del taxi en Granada avisó a sus conductores con el fin de que estuvieran atentos, dada la peligrosidad del hombre, que sembró el caos durante unos minutos. Así lo explica uno de ellos, David, que divisó tanto el comienzo de esta extraña carrera como el final. «Si llega a cruzarse algún peatón, lo mata. Estaba desbocado, no paro de darle vueltas a lo que podía haber pasado. Fue impactante», detalló ayer a este periódico.