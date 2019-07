El juzgado cita al secretario de Cultura de la Junta por una supuesta agresión a una artista granadina La artista granadina Marina Vargas / Clásico DMX y Nina Turudić Marina Vargas asegura que, durante la Feria del Arte de Santander, hace un año, le «dio una bofetada» J. E. C. Jueves, 11 julio 2019, 20:09

El juzgado de Instrucción número cuatro de Santander ha citado a Fernando Francés, secretario general de innovación cultural y museos de la Junta de Andalucía, para declarar como denunciado por una supuesta agresión a la artista granadina Marina Vargas. «Sucedió hace un año, en la Feria del Arte de Santader. Me bronqueó sin motivo. Me dio una bofetada. Me humilló», explica Vargas.

La denuncia se realizó el 17 de julio de 2018, en Arganzuela (Madrid). Desde entonces, la granadina asegura haber pasado «un proceso largo y duro», un año en el que se ha sentido «enjuiciada y marcada», por eso se toma la citación del juez como «una victoria». «He estado en silencio, lo que no significa que me haya escondido. Estaba esperando la notificación legal para poder hablar con tranquilidad. Esto va de la voz de las mujeres. De que cuando se pone una denuncia se duda de nosotras, se nos cuestiona. Hay gente que aseguraba que la denuncia no existía, me han vilipendiado, se ha ridiculizado el tema...», lamenta Vargas.

Francés deberá acudir a declarar el próximo 23 de octubre por un presunto delito leve de lesiones.