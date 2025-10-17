El juzgado aplaza la declaración del exjefe de la Policía Local de Granada en el 'caso Viogén'

La titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada accedió ayer a aplazar la declaración de José Manuel Jiménez Avilés, el exjefe de la Policía ... Local de la capital, en el llamado 'caso Viogén', un pesquisa judicial abierta para intentar aclarar si agentes de la guardia municipal accedieron de forma «injustificada» a los datos de la expareja de un oficial del cuerpo que está incluida en el sistema de seguimiento de víctimas de violencia de género.

Fue el abogado de Avilés, el letrado Rafael López Guarnido, el que solicitó retrasar la comparencia para poder tener un conocimiento profundo de las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento.

El máximo responsable de la Policía Local está investigado por la supuesta comisión de un delito de revelación de secretos.

Además de Avilés, estaban citados, también como imputados, otros tres guardias. Todos ellos se prestaron a interrogatorio de las partes y negaron haber cometido cualquier ilegalidad, según fuentes conocedoras de los pormenores de este asunto consultadas por IDEAL.

En este sentido, indicaron que solo había habido poco más de una treintena de consultas del expediente crítico en ocho meses, agregaron los mismos medios.

Guardia Civil

El procedimiento se inició después de que un informe de la Guardia Civil concluyera que, en el seno de la Policía Local de Granada se habrían formulado «consultas que evidenciaban un uso incorrecto del aplicativo porque agentes, que no son responsables del caso ni tienen adjudicada a la víctima, habían efectuado consultas no autorizadas».

La Benemérita destacó que, por el lugar de residencia de la víctima, el seguimiento correspondía al instituto armado y estima que las consultas efectuadas por los policía locales «están injustificadas».

La investigación arrancó a raíz de la denuncia presentada en junio de 2024 por la víctima. La mujer expresaba que su expareja, a la sazón, oficial de la guardia municipal, lograba acceder a ella y trasladó sus sospechas de que pudiera estar haciéndolo con la ayuda de varios compañeros.