Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dependencias de la Policía Local de Granada. Pepe Marín

El juzgado aplaza la declaración del exjefe de la Policía Local de Granada en el 'caso Viogén'

Investigan si hubo accesos «injustificados» a los datos de la expareja de un oficial incluida en el sistema de víctimas de violencia de género

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:39

Comenta

La titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada accedió ayer a aplazar la declaración de José Manuel Jiménez Avilés, el exjefe de la Policía ... Local de la capital, en el llamado 'caso Viogén', un pesquisa judicial abierta para intentar aclarar si agentes de la guardia municipal accedieron de forma «injustificada» a los datos de la expareja de un oficial del cuerpo que está incluida en el sistema de seguimiento de víctimas de violencia de género.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín
  2. 2 Los meteorólogos confirman el 100% de tormentas en Granada el viernes y señalan la hora crítica
  3. 3 Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís
  4. 4

    La investigación del Picasso desaparecido rumbo a Granada llega a Deifontes
  5. 5 La tienda de Granada famosa por sus quesos, vermut y la sobrasada mallorquina
  6. 6 La conexión Granada-Nantes comenzará el 18 de diciembre con vuelos desde 27 euros para Navidad
  7. 7 Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Día Internacional del Patrimonio Mundial
  8. 8 La abuela centenaria de un pueblo de Granada que recogía aceitunas por tres pesetas y media al día
  9. 9 Desarticulada una banda que cultivaba marihuana a gran escala en Granada y Málaga para vender en Europa
  10. 10 El PP alerta de «riesgo real» de un nuevo apagón en Granada tras la interrupción del suministro del pasado martes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El juzgado aplaza la declaración del exjefe de la Policía Local de Granada en el 'caso Viogén'

El juzgado aplaza la declaración del exjefe de la Policía Local de Granada en el &#039;caso Viogén&#039;