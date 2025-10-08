El juzgado anula la reclamación del Ayuntamiento de Granada contra la tasa de vertederos

Una normativa estatal estableció una tasa nueva que penaliza la basura que entra al vertedero. Este impuesto generó polémica entre los ayuntamientos que tenían que ... abonarle a la Diputación esta cuota. Uno de los beligerantes contra esta obligación de pago fue el Ayuntamiento de Granada que llevó a los tribunales una reclamación para que le eximiera de abonar los 2,4 millones de euros del primer recibo.

La capital nazarí fue uno de los municipios que reclamaron a la Diputación provincial que se haga cargo de la factura de 2023, la primera que debía abonarse desde su puesta en funcionamiento. En el caso de Granada, el impuesto supone un importe de alrededor dos millones y medio de euros cuyo primer pago el Consistorio considera que debe afrontar el ente provincial. El Ayuntamiento indicó que no se trataba de un enfrentamiento con la Diputación actual gobernada por el PP sino que era consecuencia de la gestión del impuesto que hizo la anterior corporación.

Ahora un juzgado anula la negativa del Ayuntamiento a pagar esta tasa, aunque contra la decisión del juzgado cabía otro recurso. La sentencia abre la puerta a que el Consistorio de la capital tenga que afrontar este pago por la basura que metió en el vertedero provincial en 2023.

Este resultado se produce después de un cruce de recursos. Por ahora, la justicia da la razón a la Diputación, ya que sí considera conveniente que esta sea la institución que cobre la tasa y también la cuantía.

Notificación del impuesto

Uno de los argumentos del Ayuntamiento era que la Diputación no notificó el criterio de reparto ni el cálculo previo del coste antes del requerimiento de pago.

El fallo declara ajustado a derecho la liquidación de 2.482.369,85 euros por el 'Impuesto de Vertido 2023', aunque cabía recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.

La sentencia recoge que el Ayuntamiento sí fue alertado por Diputación en diciembre 2022, febrero, abril, marzo, septiembre, octubre y noviembre de 2023 sobre el impuesto al vertido.

El escrito de la jueza del juzgado de lo Contencioso-Administración número 5 dice que el Ayuntamiento de Granada es el sujeto pasivo del impuesto, porque es quien entrega los residuos en el vertedero.

Además señala que la Diputación y FCC solo actúan como gestores o intermediarios, pero el que debe pagar es el Ayuntamiento. También apunta que el cálculo de toneladas de basura y de la cuota se hizo conforme a la ley y que las notificaciones fueron válidas.