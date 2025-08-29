Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El albergue de la calle Varela, en el centro de Granada. IDEAL

La justicia da la razón al Ayuntamiento, que no tiene que hacer mixto el refugio para personas si hogar de Varela

Deniega la medida cautelar que pidio una ONGa la Fiscalía porque el espacio para personas sin hogar habilitado por la ola de calor era solo para hombres

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:16

El juzgado deniega las medidas cautelares que obligarían al Ayuntamiento de Granada a hacer mixto el refugio climático habilitado a mediados de julio en el ... barrio del Realejo. Hay que recordar que la asociación la Calle Mata llevó al Consistorio a la Fiscalía por no contar con un recurso para que las personas sin hogar pudieran refugiarse las altas temperaturas. Unos días más tarde el Consistorio anunció la apertura de un espacio que podría utilizarse de 13.00 a 21.00 horas para personas especialmente vulnerables. Pero entonces surgió otro problema, era solo para hombres. Y ahí fue la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía la que volvío a llevar al Ayuntamiento a Fiscalía, pidiendo que se permitiese el acceso también a hombres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mi hermano murió y nos salvó a todos»
  2. 2

    El radar de tramo de la circunvalación de Granada empieza a multar este lunes
  3. 3

    Bouldini cierra su cesión por el Granada este viernes
  4. 4

    Encapuchados vuelven a asaltar a otra pareja en Atarfe y les quitan dinero y móviles
  5. 5

    «Lo limpias que están las calles aquí no lo hemos visto en ninguna otra ciudad»
  6. 6

    Un parque de 12.700 metros cuadrados y nuevos viales abrirán Mondragones a la ciudad
  7. 7 La cafetería especializada en tostadas de novela de un pueblo de Granada
  8. 8 Muere uno de los pilotos que participó en el Festival Aéreo de Motril en un accidente en Polonia
  9. 9 Detienen a un hombre por apuñalar a su compañero de piso y a la víctima por estar en busca y captura
  10. 10 El restaurante perfecto en Granada para todas las generaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La justicia da la razón al Ayuntamiento, que no tiene que hacer mixto el refugio para personas si hogar de Varela

La justicia da la razón al Ayuntamiento, que no tiene que hacer mixto el refugio para personas si hogar de Varela