La justicia da la razón al Ayuntamiento, que no tiene que hacer mixto el refugio para personas si hogar de Varela

El juzgado deniega las medidas cautelares que obligarían al Ayuntamiento de Granada a hacer mixto el refugio climático habilitado a mediados de julio en el ... barrio del Realejo. Hay que recordar que la asociación la Calle Mata llevó al Consistorio a la Fiscalía por no contar con un recurso para que las personas sin hogar pudieran refugiarse las altas temperaturas. Unos días más tarde el Consistorio anunció la apertura de un espacio que podría utilizarse de 13.00 a 21.00 horas para personas especialmente vulnerables. Pero entonces surgió otro problema, era solo para hombres. Y ahí fue la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía la que volvío a llevar al Ayuntamiento a Fiscalía, pidiendo que se permitiese el acceso también a hombres.

Ahora, el jugazod e los Contencioso Administrativo número 5 de Granada deniega esa medida cautelar argumentando en su auto, al que ha tenido acceso IDEAL, que en la ciudad se dispone de un segundo recurso dirigido a mujeres y que, además, son los hombres los que más utilizan este servicio.

La administración local apuntaba en su exposición que además del albergue de titularidad privada, gestionado por la Fundación Casas Diocesanas, junto al que se abrió el refugio, existe otro centro de atención, que gestiona la asociación Ocrem, donde se da atención a mujeres y familias.

En ambos recursos, indica el Consistorio, el Ayuntamiento solicitó a las entidades gestoras que se habilitara un espacio de baja exigencia (para cualquier persona en situación de calle o similar), que diese cabida y auxilio de 13.00 a 21.00 horas. El número de plazas, era de 40 en el de hombres y 5 en el de mujeres. Esta cantidad se hace en base a la medida de uso de dichos recursos, tomando como guía la u tilización del mismo durante la emergencia climática de frío, cuando hubo 38 hombres que accedieron y sólo 4 personas en el de mujeres y familias.

En este punto, el Consistorio apunta que con independencia de las dependencias usadas como refugio climático que pueda tener en el futuo, en la actualidad considera que no existe ninguna discriminación y hay un «concepto igualitario de auxilio social». Descata asimismo, que es imprescindible que las personas atendidas lo hagan en unas condiciones en las que se puedan garantizar su privacidad y seguridad.