El jurado popular del doble asesinato de Los Yesos se retira a deliberar

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, presidida por el magistrado Juan Carlos Cuenca, entrega el objeto del veredicto al jurado popular encargado ... de juzgar el asesinato de una pareja en un cortijo de Los Yesos. Los miembros se retirarán a deliberar tras una semana conociendo el asunto.

Los hechos ocurrieron la tarde del 20 de abril de 2022. Una pareja fue degollada después de haber sido martirizados por unos intrusos que pretendían, según el ministerio público, perpetrar un robo en un cortijo de Los Yesos. Los cuatro imputados llegaron alrededor de las siete de la tarde a la finca. Iban encapuchados y con vestimentas de color oscuro. Portaban dos machetes, un revólver y una «pistola artesanal». En su escrito provisional de acusación, la fiscalía precisaba que no era la primera vez que habían intentado desvalijar el inmueble. «Durante más de hora y media, todos los acusados exigieron (al varón), de forma muy violenta y bajo amenazas de muerte, que les entregase dinero o les dijese dónde lo guardaba, propinándole insistentemente golpes por todo el cuerpo, procediendo incluso a rodear su cuello con una cuerda apretándola a intervalos de tiempo con intención de asfixiarle», describía el fiscal en el documento que adelantó este periódico.

Instantes después, dos de los asaltantes llevaron a la mujer a una habitación y la agredieron sexualmente, mientras los otros dos «asistieron complacientes» a las vejaciones «sin oponerse ni realizar ninguna actuación» para evitarlas.

Posteriormente, y tras someter de nuevo al hombre a otra despiadada sesión de malos tratos, los dos principales encausados cortaron el cuello a las víctimas y arrojaron sus cadáveres por un barranco. El botín consistió en dos teléfonos móviles, una radial, una lámpara, un aparato de aire acondicionado, unas zapatillas, ropa, comida, 120 euros y unos décimos de lotería. Los cuatro supuestos participantes en el salvaje suceso fueron detenidos al día siguiente, el 22 de abril de 2022, en Sorvilán y Castell de Ferro. Desde entonces, están entre rejas.

La relación de delitos que se imputan a los cuatro investigados, entre los que se encuentran la detención ilegal, robo con violencia en casa habitada o la tenencia ilícita de armas, suman una petición de cárcel que supera los 60 años de presidio.