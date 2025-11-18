Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de la primera sesión del juicio. P. G-T.

El jurado popular del doble asesinato de Los Yesos se retira a deliberar

El presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial les entrega el objeto del veredicto tras una semana de juicio

Pilar García-Trevijano
Carlos Morán

Pilar García-Trevijano y Carlos Morán

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:47

Comenta

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, presidida por el magistrado Juan Carlos Cuenca, entrega el objeto del veredicto al jurado popular encargado ... de juzgar el asesinato de una pareja en un cortijo de Los Yesos. Los miembros se retirarán a deliberar tras una semana conociendo el asunto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  5. 5 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  8. 8 La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada
  9. 9 Así van a quedar las pensiones en 2026: los expertos anuncian una subida mayor de los esperado
  10. 10

    Las dos rotondas del Área Metropolitana que recuperarán la normalidad esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El jurado popular del doble asesinato de Los Yesos se retira a deliberar

El jurado popular del doble asesinato de Los Yesos se retira a deliberar