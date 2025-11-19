El jurado deja a un paso de la prisión permanente a los dos autores materiales del crimen de Los Yesos

El jurado popular se ha decantado por la alternativa más dura y considera «por unanimidad» a los cuatro acusados culpables del asesinato a una pareja ... en un cortijo de Los Yesos en el año 2022. Además, en base a los testimonios prestados por los propios sospechosos, dan por probado la agresión sexual hacia una de las víctimas. Por lo tanto, su decisión abre la puerta a que dos de los acusados, de nacionalidad marroquí, sean condenados a prisión permanente revisable, tal y como pedía la Fiscalía Provincial de Granada. En el caso de que el magistrado estimara oportuno condenarlos con la máxima pena del régimen jurídico español, estos reos se convertirían en los primeros en la historia judicial de la provincia en merecer este castigo.

Los miembros del jurado, la mayoría mujeres, han dado a conocer su veredicto esta tarde en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. El fiscal se ha ratificado en su escrito final, mientras que el abogado de uno de los marroquíes, de 29 años de edad, ha solicitado que no se aplique la prisión permanente revisable por las «dudas sobre la interpretación en relación a la agresión sexual«.

Los dos autores materiales han tratado de sortear la prisión permanente revisable a lo largo de las sesiones, el juicio se ha prolongado durante una semana. La aplicación de este castigo, el máximo del régimen jurídico, tiene requisitos estrictos, entre ellos que el asesinato se produzca tras la comisión de un delito contra la libertad sexual.

Los abogados de los otros dos procesados, de nacionalidad española, han reiterado que no consideran que sus clientes fueran materialmente responsables del asesinato y alegan como eximiente el «miedo insuperable» que sintieron al ser testigos de las conductas violentas de sus compinches. Los dos procesados españoles tienen 32 y 22 años. La representación legal de uno de estos acusados solicita siete años por el crimen de José y diez años por la muerte de Carmen. Sin embargo, el segundo letrado se acoge a lo que dicte el magistrado, Juan Carlos Cuenca, pero con la aplicación de la misma atenuante, así como penas menores para el delito de agresión sexual.

Recurrir la decisión

Los familiares de los acusados, en concreto del joven que tenía 18 años cuando tuvo lugar el crimen, han recibido con pesar el veredicto y han asegurado a la salida de la sala que recurrirán la decisión del jurado. Los allegados de las víctimas, Carmen y José, han despedido a los reos al grito de asesinos.

Los hechos ocurrieron la tarde del 20 de abril de 2022. Una pareja fue degollada después de haber sido martirizados por unos intrusos que pretendían, según el ministerio público, perpetrar un robo en un cortijo de Los Yesos. Los cuatro imputados llegaron alrededor de las siete de la tarde a la finca. Iban encapuchados y con vestimentas de color oscuro. Portaban dos machetes, un revólver y una «pistola artesanal». En su escrito provisional de acusación, la fiscalía precisaba que no era la primera vez que habían intentado desvalijar el inmueble. «Durante más de hora y media, todos los acusados exigieron (al varón), de forma muy violenta y bajo amenazas de muerte, que les entregase dinero o les dijese dónde lo guardaba, propinándole insistentemente golpes por todo el cuerpo, procediendo incluso a rodear su cuello con una cuerda apretándola a intervalos de tiempo con intención de asfixiarle», describía el fiscal en el documento que adelantó este periódico.

Instantes después, dos de los asaltantes llevaron a la mujer a una habitación y la agredieron sexualmente, mientras los otros dos «asistieron complacientes» a las vejaciones «sin oponerse ni realizar ninguna actuación» para evitarlas.

Posteriormente, y tras someter de nuevo al hombre a otra despiadada sesión de malos tratos, los dos principales encausados cortaron el cuello a las víctimas y arrojaron sus cadáveres por un barranco. El botín consistió en dos teléfonos móviles, una radial, una lámpara, un aparato de aire acondicionado, unas zapatillas, ropa, comida, 120 euros y unos décimos de lotería. Los cuatro supuestos participantes en el salvaje suceso fueron detenidos al día siguiente, el 22 de abril de 2022, en Sorvilán y Castell de Ferro. Desde entonces, están entre rejas.

La relación de delitos que se imputan a los cuatro investigados, entre los que se encuentran la detención ilegal, robo con violencia en casa habitada o la tenencia ilícita de armas, suman una petición de cárcel que supera los 60 años de presidio.