Imagen de archivo de la llegada de los acusados a la Audiencia Provincial. Pepe Marín

El jurado deja a un paso de la prisión permanente a los dos autores materiales del crimen de Los Yesos

El tribunal ha considerado a los cuatro acusados culpables del doble asesinato y la agresión sexual |El magistrado deberá decidir si aplica el máximo castigo por primera vez en Granada

Carlos Morán
Pilar García-Trevijano

Carlos Morán y Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:39

Comenta

El jurado popular se ha decantado por la alternativa más dura y considera «por unanimidad» a los cuatro acusados culpables del asesinato a una pareja ... en un cortijo de Los Yesos en el año 2022. Además, en base a los testimonios prestados por los propios sospechosos, dan por probado la agresión sexual hacia una de las víctimas. Por lo tanto, su decisión abre la puerta a que dos de los acusados, de nacionalidad marroquí, sean condenados a prisión permanente revisable, tal y como pedía la Fiscalía Provincial de Granada. En el caso de que el magistrado estimara oportuno condenarlos con la máxima pena del régimen jurídico español, estos reos se convertirían en los primeros en la historia judicial de la provincia en merecer este castigo.

