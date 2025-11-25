Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Junta traslada su determinación a contribuir a la erradicación de la violencia de género

La sede del Gobierno andaluz acoge el acto institucional con motivo del 25N con la lectura de un manifiesto y un minuto de silencio

Ideal

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:07

El delegado del Gobierno, Antonio Granados, los delegados territoriales, representantes de los organismos autonómicos, colectivos sociales y empleados públicos han conmemorado el Día Internacional para ... la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N) en la sede de la Junta de Andalucía con un minuto de silencio y la lectura del Manifiesto.

