La Junta saca a subasta cuatro parcelas y dos edificios en Granada Se trata de terrenos en Mondragones para VPO y otros en Azulejera, que se habían quedado descolgados, más la residencia de Monachil y un bloque del SAE

El Consejo de Gobierno ha aprobado y dado a conocer la nueva subasta de patrimonio público convocada por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Esta subasta, sexta desde 2019 y que parte con un precio de salida de 22 millones de euros, busca reaprovechar decenas de inmuebles y solares en desuso, infrautilizados o incluso en situación de abandono propiedad de la Junta de Andalucía.

En esta subasta se sacarán dos parecelas en Mondragones, para VPO, otros dos solares en la Azulejera; un edificio del SAE en Avenida de América y la residencia de tiempo libre de Monachil.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la enajenación de un único lote con dos parcelas de la Junta de Andalucía en los suelos del antiguo Cuartel de Mondragones en Granada capital para facilitar la construcción de 328 viviendas protegidas. El número de viviendas protegidas en estas parcelas, además, ha aumentado gracias al Decreto-ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado en febrero. Tras su aprobación, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda sacará a concurso este proyecto residencial a través del sistema de colaboración público-privada de permutas de suelo por viviendas construidas.

Los suelos de Cuartel de Mondragones, situados en una zona céntrica de Granada, entre los barrios Plaza de Toros y La Cruz, se había convertido en un vacío urbano en desuso. La Junta de Andalucía ha estado dando pasos para su desarrollo, mediante la urbanización de suelos a través de la Junta de Compensación.

Este último paso consiste en la enajenación de dos parcelas de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) por un importe conjunto de 13.370.011 euros. Este precio se ha actualizado por el aumento de edificabilidad aplicable por la adhesión del Ayuntamiento de Granada al Decreto-Ley 1/2025. Eso ha permitido que se aumente el número de viviendas protegidas en estos terrenos (de 295 a 328).