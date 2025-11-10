Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Junta Moviliza 15 millones de euros para consolidar la Digitalización Educativa de Granada

La delegada de Desarrollo Educativo califica de inversión histórica en la modernización de 500 centros educativos

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:14

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Granada ha llevado a cabo el mayor esfuerzo inversor de los últimos años en materia ... de equipamiento tecnológico, alcanzando un desembolso de más de 15 millones de euros. Esta inversión se ha destinado íntegramente a modernizar las infraestructuras digitales de los centros educativos de la provincia, con la finalidad estratégica de eliminar la brecha tecnológica entre el alumnado y potenciar las competencias digitales del profesorado. La inversión incluye la adquisición y distribución de miles de pizarras digitales interactivas (PDI) de última generación, ordenadores portátiles, kits de robótica educativa avanzada y la mejora sustancial de la conectividad en las zonas rurales.

