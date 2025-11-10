La Junta Moviliza 15 millones de euros para consolidar la Digitalización Educativa de Granada

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Granada ha llevado a cabo el mayor esfuerzo inversor de los últimos años en materia ... de equipamiento tecnológico, alcanzando un desembolso de más de 15 millones de euros. Esta inversión se ha destinado íntegramente a modernizar las infraestructuras digitales de los centros educativos de la provincia, con la finalidad estratégica de eliminar la brecha tecnológica entre el alumnado y potenciar las competencias digitales del profesorado. La inversión incluye la adquisición y distribución de miles de pizarras digitales interactivas (PDI) de última generación, ordenadores portátiles, kits de robótica educativa avanzada y la mejora sustancial de la conectividad en las zonas rurales.

La gestión de los 15 millones de euros, provenientes de fondos europeos y autonómicos, ha seguido un plan de choque que prioriza tanto los grandes núcleos urbanos como las áreas de especial dispersión geográfica, como son los Centros Rurales Agrupados (CRA).

En detalle, el Área Metropolitana (que engloba la capital y municipios clave como Armilla y Maracena) ha recibido una inyección económica que supera los 3,5 millones de euros, concentrada principalmente en la renovación masiva de PDI y la distribución de tablets para el trabajo en el aula, dada su alta concentración de alumnado. En cuanto a la Costa Tropical (liderada por Motril, Almuñécar y Salobreña) ha canalizado alrededor de 2,8 millones, enfocados en equipos de doble arranque y mejoras en la fibra óptica, esenciales para su alta densidad de centros.

Un esfuerzo significativo de cerca de 4,2 millones de euros se ha dirigido a las comarcas del interior: Baza/Huéscar y Guadix. En estas zonas, los recursos han sido vitales para la implementación de Aulas ATECA (Aulas de Tecnología Aplicada) y equipamiento específico para la Formación Profesional, como simuladores de realidad virtual y hardware avanzado. Finalmente, las áreas con mayor dispersión, como la Alpujarra (Órgiva, Lanjarón) y Alhama/Montefrío, han recibido una dotación cercana a los 3 millones de euros para garantizar portátiles a todo el alumnado y kits tecnológicos portátiles, asegurando que la renovación tecnológica impacte positivamente en más de 500 centros educativos de toda la provincia.

Impacto Directo en la Formación Profesional y el Profesorado

La inversión no solo ha cubierto la dotación básica, sino que ha puesto un énfasis especial en la modernización de los ciclos formativos. La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, ha confirmado que una parte sustancial de la inversión «se ha dedicado a adquirir equipamiento de vanguardia para las familias profesionales con mayor demanda laboral, como la informática y la industrial, situando a la FP granadina en la cresta de la ola tecnológica». Además, en el marco del Plan de Transformación Digital Educativa (TDE), «el proyecto ha incluido un ambicioso programa de formación obligatoria y especializada del profesorado en el manejo eficiente de estas nuevas herramientas digitales, esencial para la adquisición de la Competencia Digital Docente y el desarrollo de proyectos financiados por los fondos MRR», según Martín.

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Granada, también ha subrayado el carácter transformador de la inversión, asegurando que «esta inversión de 15 millones de euros en digitalización es una clara demostración del firme compromiso del Gobierno andaluz con la igualdad de oportunidades en la educación granadina. Hemos trabajado con meticulosidad para que cada comarca, desde la Vega hasta la Alpujarra y el Norte, cuente con los recursos de vanguardia que sus estudiantes merecen, y para que la Formación Profesional sea un pilar de empleabilidad con tecnología de última generación. No se trata solo de entregar pizarras o portátiles; se trata de reducir la brecha digital y de garantizar que todos nuestros jóvenes adquieran las competencias tecnológicas esenciales para su futuro profesional en un mercado laboral en constante evolución.«

María José Martín también ha destacando que «la digitalización es el gran reto de la educación en el siglo XXI. Con estos recursos, estamos mejorando los resultados académicos y asegurando que la educación que reciben nuestros alumnos sea la más avanzada y adaptada a la demanda laboral. Granada se consolida como referente en la transformación digital educativa a nivel andaluz y nacional, ofreciendo un futuro más prometedor y tecnológico a miles de familias.«