La Junta licita el plan definitivo que decidirá por dónde crecerá el metro en la próxima década

La ampliación de la red del metro es uno de los grandes desafíos que afronta Granada y más acierto requiere en tanto que va a ... condicionar por completo el futuro de la ciudad y su Área Metropolitana. El éxito contrastado del sistema que revolucionó la movilidad del día a día de los granadinos, y que funciona como palanca de desarrollo de los municipios a los que toca, hace que exista, desde hace más de un lustro, un consenso absoluto sobre la necesidad de seguir ampliando la red que en estos momentos se expande desde Armilla hacia Churriana de la Vega y Las Gabias. El primer trimestre de 2026 es el horizonte que la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía mantiene para ver circular el metro hasta Las Gabias.

Sin embargo, el rumbo que deben tomar las nuevas ampliaciones sigue siendo objeto de un debate profundo. ¿Hacia el Centro, seguir avanzando hacia los municipios de la Cornisa Sur, al Noroeste llegando hasta Peligros o Asegra? ¿O hacia el Oeste hasta Santa Fe? La Junta Andalucía siempre ha defendido que la decisión final se tomaría en función de un riguroso estudio técnico que radiografíe cada una de las opciones para analizar pros y contras y poder fijar su prioridad. Ese documento, vital para el futuro de Granada, se llama plan director del metro y la Junta de Andalucía acaba de poner en marcha el proceso para adjudicarlo y definir así la planificación de la red en los próximos diez años.

«Criterios técnicos»

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha confirmado a IDEAL que ha licitado por un importe de 540.000 euros la redacción de este documento que determinará no sólo las futuras ampliaciones, sino también las mejoras del servicio de explotación actual. Una vez finalice el proceso de adjudicación y se formalice el contrato, la empresa que resulte seleccionada tendrá doce meses para elaborar este plan director. Su objetivo es, según la memoria de contratación, «adaptar la extensión de la red del metro de Granada al dinamismo del Área Metropolitana y que se haga en base a factores técnicos, funcionales, temporales y de rentabilidad social, económica y financiera».

Las futuras ampliaciones del metro de Granada se regirán, por tanto, «bajo criterios estrictamente técnicos», según defiende la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz. «La ampliación del metro es una apuesta estratégica del Gobierno de Juanma Moreno que va mucho más allá de las obras de la prolongación Sur», subraya la titular de Fomento, que reivindica el papel capital que tendrá este plan director. «Nos dirá hacia dónde deben ir las futuras ampliaciones, con soluciones estudiadas y revisadas con rigor y teniendo como punto de partida de todo lo trabajado en los últimos años», explica la consejera.

El análisis tendrá en cuenta no sólo la red existente o en construcción, sino también los estudios previos ya realizados en los últimos años para las ampliaciones Centro y Norte y las directrices del Plan Metropolitano de Transportes de Granada.

Este documento, aprobado el pasado mayo, detectaba hasta ocho corredores de alta demanda en los que hay que potenciar el transporte público ya sea mediante el metro, mediante carriles bus o VAO o mediante otras medidas encaminadas a reducir el tráfico privado. Se trata de Huétor Vega, La Zubia, Jun, Alhendín-Ogíjares, Peligros, Atarfe, Cenes de la Vega y Aeropuerto-Santa Fe. Ahora, el plan director analizará en profundidad estos ocho corredores.

El plan director analizará, en primer lugar, la red de metro en servicio para verificar su viabilidad y, en caso afirmativo, concretar y cuantificar las mejoras posibles. Así, elaborará un diagnóstico de la línea, proponiendo las actuaciones necesarias para garantizar el servicio y de mejora de los elementos que componen la red actual y futura del metro de Granada. Un documento que sirva de guía para el funcionamiento y la explotación de la red, con una vigencia de diez años, contemplando y secuenciando las posibles ampliaciones, incluyendo el análisis, la definición, valoración y programación de todas las actuaciones.

El plan director concretará tanto la extensión como la red resultante en su conjunto, para verificar su viabilidad, y en su caso, concretar y cuantificar estas mejoras, para poder establecer y priorizar las actuaciones a realizar en la implantación del metropolitano en el Área Metropolitana de Granada.