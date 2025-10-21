La Junta investiga las causas de las inundaciones de la A-92 en el norte del Área Metropolitana

La Junta de Andalucía está en conversaciones con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir –dependiente del Gobierno– y también con varios ayuntamientos para ver las causas ... de las anegaciones de la A-92 a la altura de Trasmulas, el pasado viernes 10 de octubre por una tormenta.

Desde la Consejería de Fomento aseguran que los problemas son por causas ajenas a la propia autovía ya que hasta hace dos años no se producían –y ahora se han dado varias veces– por lo que debe ser un cauce modificado lo que genera el tapón y la tromba de agua que acaba en la autovía.

El punto de la A-92 que se ha inundado ya varias veces está próximo a los municipios de Trasmulas, Láchar, Cijuela o Chauchina y Santa Fe. Desde la Consejerái de Fomento están analizando todas las posibles causas, entre ellas la crecida del arroyo del Salado o la limpieza de cauces cercanos.

Mientras, la Consejería de Fomento sí ha aplicado medidas paliativas frente a estos episodios, como unas obras en el enlace de la Tramulas que han permitido que la última riada se desagüe mejor sin daños. En esta ocasión, al autovía estuvo cortada solo unas horas, mientras en 2024 el corte fue mucho más profundo y prolongado en el tiempo.

Fomento ha realizado ya un primer análisis de la situación sobre el terreno para determinar las causas.

El pasado viernes 10 de octubre se cortó la autovía andaluza por inundaciones entre los kilómetros 115 y 120, en dirección a Granada. Eso se corresponde con la zona en la que se encuentran Láchar, Pinos Puente y Moraleda de Zafayona, a unos veinte kilómetros de la capital. Poco antes de las diez de la noche la incidencia quedó subsanada en parte, ya que se habilitó carril izquierdo en sentido Almería, tal y como ha informado el 112.

Desde Fomento señalaron que en la primera induncacion realizaron obras de emergencia que han mitigado los efectos de esta segunda anegación.

Ni el alcalde de Pinos Puente, Enrique Medina –municipio al que pertenece Trasmulas– ni el teniente de alcalde de Láchar, Roberto Naranjo –al que pertenece Peñuelas– reconocen problemas en sus pueblos relacionados con esta inundación de la autovía. Ninguno de los dos ha visto afectados barrancos o cauces en sus pueblos, así que tendrá que ser la investigación la que encuentre el origen.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivier no ha respondido a los requerimientos de información de IDEAL por lo que tampoco se puede conocer qué pasa con las rambas de la zona en general.

Esta inundación de la A-92 es la repetición de la misma que se produjo en abril de 2024. De hecho, un niño murió en este accidente provocado por las fuertes precipitaciones.

Aquí uno de los orígenes de la inundación fue el Barranco Hondo, de Valderrubio –que ahora mismo no presenta ningún problema– según su alcalde Antonio García, aunque sí espera la ejecución de una obra que arregle este cauce para que deje de ser peligroso. El proyecto, que ha sido redactado por Diputación, ya ha sido entregado en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

La A-92 se cortó entonces durante horas por las balsas de agua y decenas de conductores quedaron atrapados en la calzada. En otra ocasión, también en el 24, pero esta vez en noviembre la carretera presentó durante horas nueve kilómetros de corte debido a la acumulación de agua en la calzada (entre el 225 y el 234). Una balsa impedía que los vehículos avanzaran. Esta vez fue a la altura de Santa Fe.

Arroyo del Salado

Arroyo del Salado es otro de los cauces a los que apunta ahora la Consejería de Fomento como origen de las riadas y de la inundación de la A-92.

Son todas estas incógnitas las que quiere resolver la Junta con el informe, que espera tenerlo antes de que entre el invierno y, con él, la temporada de lluvias intensas.

A raíz de la segunda dana, la de noviembre de 2024, se iniciaron unas obras de la CHG en Arroyo del Salado en el tramo que provocó inundaciones en Chauchina y Santa Fe.

Las obras, declaradas de emergencia por el organismo de cuencas, comprenden dos actuaciones. La primera fase consiste en una fase de reposición del lateral del cauce, que quedó completamente destrozado con la crecida del agua.

El arroyo Salado recoge las precipitaciones de distintos puntos de la Vega de Granada, desde La Malahá a Fuente Vaqueros hasta llegar a Santa Fe y Chauchina, motivo por lo que la obra será un alivio para el territorio.