La Junta firma las escrituras de obra nueva para las 69 viviendas VPO de Parque Automovilismo

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha firmado la escritura ... de obra nueva y división horizontal para la promoción de 69 viviendas protegidas en el Parque Automovilismo de Granada. La parcela donde se levantará este nuevo grupo de viviendas fue adjudicada, mediante el sistema de permuta de suelo por vivienda, a la Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Granada SA (Visogsa), que se encargará de poner en marcha las obras en 2026.

Este nuevo trámite supone además la formalización del reparto de las 69 viviendas, de las que 13 pasarán a ser titularidad de AVRA. La parcela de Parque Automovilismo fue adjudicada por 2.305.996 euros a Visogsa, que cuenta con un plazo estimado 24 meses para levantar esta nueva promoción residencial, a partir del inicio de los trabajos.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha subrayado que Parque Automovilismo es un ejemplo de «los buenos resultados del programa de permuta de suelos por vivienda de la Junta», que han permitido dar salida a suelos residenciales que «han permanecido en desuso durante muchos años en Granada».

Díaz ha recordado que este suelo de Parque Automovilismo fue adquirido en 2008, sin que anteriores gobiernos le hubiesen dado una finalidad. Con la llegada al Gobierno andaluz de Juanma Moreno, se reactivó este proyecto y se acometieron las obras de urbanización, donde se han invertido más de 1,8 millones de euros.

La titular de Fomento ha añadido que en la parcela Parque Automovilismo, el promotor cuenta con una gran ventaja al disponer ya de proyecto y licencia de obra, lo que permite agilizar los plazos para poner en marcha la actuación». Rocío Díaz ha hecho alusión a «los suelos recientemente licitados mediante el sistema de permuta en cuartel de Mondragones para levantar otras 328 viviendas protegidas por el sistema de permutas».

Este grupo residencial de Parque Automovilismo estará formado por 69 viviendas protegidas con garajes y trasteros, bajo la modalidad de compraventa, y se completará con seis locales y otras 64 plazas de aparcamiento libres. Cinco viviendas serán de cuatro dormitorios, 42 de tres habitaciones, otras 6 de dos y las 16 viviendas restantes serán de un dormitorio. Se trata de una zona estratégica de la capital granadina, conectada con la Avenida del Sur y Camino del Ronda, muy próxima a la estación de tren, y dotada de hospital, centro deportivo y comercios.

Las viviendas de Parque Automovilismo serán energéticamente eficientes y contarán con sistemas de aislamiento para optimizar el consumo eléctrico. Además, estarán dotadas de dispositivos sanitarios de bajo consumo, instalaciones de aerotermia para producir agua caliente y sistema de climatización por conductos.

Las zonas comunes dispondrán de iluminación de alta eficiencia tipo LED y la urbanización contará con una zona arbolada, dotada de mobiliario con bancos, maceteros y farolas, destinada al ocio y disfrute de los vecinos.