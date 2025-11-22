Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Parcela en Parque Automovilisno donde se construirán las nuevas viviendas Ideal

La Junta firma las escrituras de obra nueva para las 69 viviendas VPO de Parque Automovilismo

Visogsa, adjudicataria de la parcela dotada de proyecto y licencia de obras, empezará a construir esta nueva promoción en 2026

Ideal

Sábado, 22 de noviembre 2025, 15:04

Comenta

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha firmado la escritura ... de obra nueva y división horizontal para la promoción de 69 viviendas protegidas en el Parque Automovilismo de Granada. La parcela donde se levantará este nuevo grupo de viviendas fue adjudicada, mediante el sistema de permuta de suelo por vivienda, a la Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Granada SA (Visogsa), que se encargará de poner en marcha las obras en 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  2. 2 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  3. 3 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  4. 4 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»
  5. 5

    El Granada ofrece cuatro años más a Pablo Sáenz
  6. 6 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  7. 7 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  8. 8 María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama
  9. 9

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas
  10. 10 Día abre un gran supermercado en otra localidad del Cinturón de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta firma las escrituras de obra nueva para las 69 viviendas VPO de Parque Automovilismo

La Junta firma las escrituras de obra nueva para las 69 viviendas VPO de Parque Automovilismo