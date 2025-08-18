La Junta finaliza obras de accesibilidad por más de un millón de euros para 137 viviendas de Granada Un total de cinco actuaciones ejecutadas para dotar de mejoras a viviendas públicas de Guadix, Loja, Salobreña y la capital granadina

Ideal Lunes, 18 de agosto 2025, 10:40 Comenta Compartir

La Consejería de Fomento ha finalizado en la provincia de Granada un total de cinco actuaciones de mejoras de accesibilidad, cuyas obras han supuesto una inversión de 1.029.987 euros, en beneficio de 137 viviendas públicas, en régimen de alquiler, distribuidas en los municipios de Guadix, Loja, Salobreña y la capital granadina.

Todas estas intervenciones, finalizadas a lo largo de este año, forman parte de un programa de mejoras financiado por fondos propios de AVRA para eliminar las barreras arquitectónicas de las viviendas del parque público andaluz. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha puesto en valor «este tipo de actuaciones que el Gobierno de Juanma Moreno puso en marcha en 2019, para mejorar la calidad de vida de las familias que viven en estas viviendas sociales, principalmente de aquellas personas de edad avanzada o con movilidad reducida».

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha hecho hincapié en «el compromiso del Gobierno andaluz de velar por un parque público libre de barreras arquitectónicas y en el que nuestros inquilinos ganen en confort y calidad de vida».

Concretamente en Guadix, AVRA ha llevado diversas mejoras en un grupo de 24 viviendas situadas en la calle Padre Llanos, bloques tres y cuatro, cuyas obras fueron adjudicadas por 198.901 euros. Este proyecto ha consistido en la instalación de dos ascensores de embarque frontal además de otras mejoras para la eliminación de barreras arquitectónicas que dificultaban la movilidad de los vecinos.

En el municipio de Loja, la Agencia ha acometido otras obras de accesibilidad que han reportado beneficios a un total de 39 viviendas de la avenida Andalucía, número 61. A través de esta actuación, adjudicada por 216.183 euros, se ha llevado a cabo diversas intervenciones para subsanar el desnivel que afectaba a las viviendas, disponiendo de un itinerario accesible desde la vía pública a cada una de las entradas de las viviendas. Para ello se ha dotado a este grupo de viviendas de rampas adecuadas para el uso de personas con sillas de ruedas, con baldosas hidráulicas antideslizantes.

Recientemente, ha finalizado otra intervención en Salobreña que ha reportado mejoras a 33 viviendas, ubicadas en el número uno de la calle Blas Infante. Estas obras, adjudicadas en 254.815 euros, han tenido como principal objetivo la dotación de dos ascensores y rampas de acceso, además de otras mejoras en la zonas comunes del edificio.

Finalmente, en Granada capital, la Agencia ha desarrollado otras dos actuaciones de este mismo programa de accesibilidad que han beneficiado a 26 viviendas de las calles Arquitecto Modesto Cendoya, número 11, y Santiago de la Espada, número 4, y a otras 15 viviendas de la calle Joaquina Eguaras, número160.

En las viviendas de la calle Arquitecto Modesto Cendoya y Santiago de la Espada, se han realizado obras para la instalación de dos ascensores de doble y se han llevado a cabo para ello las adaptaciones necesarias de la instalación eléctrica. Tales obras fueron adjudicadas por 253.379 euros.

Por otro lado, las mejoras ejecutadas en las 15 viviendas de la calle Joaquina Eguaras, fueron adjudicadas por 106.709 euros. En este caso se procedió a la instalación de un ascensor adaptado a personas con discapacidad, y se facilitó el acceso al portal mediante la construcción de rampas con pendientes adaptadas a la normativa vigente. La actuación se ha completado con otras reformas como sustitución de solería en los patios interiores, colocación de baldosas de gres antideslizante, reparación del pavimento hidráulico del patio y reposición de tapas de arquetas. Además, se ha procedido a la reparación de la instalación eléctrica y la colocación de un nuevo sistema de alumbrado, con luminarias de bajo consumo y luces de emergencia.

Con el objetivo de continuar mejorando el confort y la accesibilidad de las viviendas del parque público de Granada, AVRA cuenta además con otro proyecto de actuación en fase de adjudicación. Se trata de otra intervención para mejorar la accesibilidad de otras 24 viviendas públicas en alquiler, situadas también en Granada capital, concretamente en el número ocho de la calle Santiago de la Espada y el número cuatro de la calle Andújar. Estas obras se licitaron por 282.330 euros y tienen como objetivo la dotación de un ascensor de doble embarque, que se instalará en el patio central, además de otras obras complementarias de mejoras en la instalación eléctrica, alumbrado de emergencia y contraincendios.