La Junta dotará a Granada de una estación avanzada para la medición de la calidad del aire Catalina García ha puesto de relieve «el esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento por implementar medidas para que la calidad del aire mejore, de tal manera que se puedan beneficiar generaciones presentes y futuras»

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, realiza una visita institucional al Ayuntamiento de Granada, donde se reúne con la alcaldesa del municipio, Marifrán Carazo.

Europa Press Domingo, 5 de octubre 2025, 11:16 Comenta Compartir

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha anunciado que su departamento trabaja ya en los trámites necesarios para dotar a Granada de una estación avanzada con características de superemplazamiento, que irá ubicada en terrenos de la Universidad, concretamente en el Instituto de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía (IISTA) y que, según ha asegurado, «va a suponer un salto cualitativo en la monitorización ambiental que queremos llevar a cabo en Granada y, como es lógico, en toda Andalucía, para el que se van a destinar 600.000 euros de fondos europeos».

Catalina García, que ha llevado a cabo este anuncio en el transcurso de su encuentro con la alcaldesa de la capital nazarí, ha puesto de relieve «el esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento por implementar medidas para que la calidad del aire mejore, de tal manera que se puedan beneficiar generaciones presentes y futuras», según ha recogido la Junta en una nota de prensa.

Ha apuntado al primer semestre de 2026 para la instalación del equipo, detallando que «previamente, se firmará un convenio con la Universidad de Granada, ya que investigadores de la propia Institución académica van a colaborar técnicamente con el desarrollo de su funcionamiento». En este contexto, la consejera ha destacado la importancia, además, de «la inminente» finalización del Plan de Calidad del Aire de Granada y el Plan de Acción a Corto Plazo, que van a permitir actuar con eficacia tanto en la prevención como en una respuesta inmediata«.

«Estamos hablando de la calidad del aire de Granada y de toda su área metropolitana y de su influencia en la salud de los granadinos», ha precisado. Además, se ha referido al despliegue de doce nuevos equipos de última generación «que nos van a permitir una recogida de datos más rápida y, por supuesto, un análisis en tiempo real». «Son equipos destinados a la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire -ha matizado-, que implican una inversión cercana a los 180.000 euros y que vienen a ampliar la capacidad de medición y análisis en tiempo real, clave para reforzar el sistema de seguimiento ambiental en la ciudad y poder ofrecer respuestas efectivas con mayor agilidad cuando las condiciones lo requieran».

Catalina García, que ha recordado la implantación efectiva de las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones, ha advertido que «Granada es una ciudad que presenta retos específicos en el ámbito de la monitorización de la calidad del aire, ante los que hay que adoptar medidas estratégicas pensando en las mejores soluciones para garantizar la salud ciudadana».

Por eso, ha insistido en que «desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con estas medidas citadas y otras, ya en marcha, venimos a consolidar la cooperación entre ambas administraciones en ámbitos clave como la calidad del aire y la gestión de residuos, materias para las que hemos movilizado ya cerca de cinco millones de euros en la capital granadina».

La consejera ha enfatizado «la estrecha colaboración y la coordinación que mantiene la Junta de Andalucía y, en concreto, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con el Ayuntamiento de Granada, en materia de economía circular, por ejemplo, en la recogida separada de biorresiduos, que es una línea de actuación prioritaria en la estrategia regional de residuos», indicando que «se han movilizado cerca de cuatro millones de euros en subvenciones para que Granada avance hacia un modelo de gestión más eficiente y sostenible».

«En 2025, se han destinado más de 137 millones de euros a proyectos de economía circular y gestión de residuos, lo que supone un incremento del 68% respecto al año anterior», ha remarcado, para añadir a continuación que «los ayuntamientos siguen siendo los principales beneficiarios de este nuevo modelo de gestión, que busca mejorar la eficiencia, reducir el impacto ambiental y generar nuevas oportunidades económicas».

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran la construcción de puntos limpios (siete millones de euros), el impulso al Plan de Estaciones de Transferencia de Andalucía (Planeta) (2,9 millones), el sellado de vertederos (8,2 millones) y la adquisición de camiones de recogida de biorresiduos (diez millones). Además, la Junta ha aprobado recientemente la formulación de la Estrategia Andaluza para la Economía Circular, que establecerá un marco de acción para fomentar la reutilización de materiales, la innovación en procesos y productos, y la implicación activa de toda la sociedad en la transición hacia un modelo más sostenible.

La alcaldesa, por su parte, ha afirmado que «en Granada, estamos afrontando una oportunidad, un reto, que es compartido con la ciudad, que es la de mejorar la calidad del aire del núcleo urbano, de su entorno, del área metropolitana, y lo estamos haciendo con un propósito, que es el de mejorar la salud de los granadinos, vivir mejor, trabajar y cuidar Granada». Así, se ha referido a la que ha sido «una semana importante», con la implantación efectiva de la Zona de Bajas Emisiones«.

Marifrán Carazo ha reconocido «la colaboración de los ciudadanos, que están participando activamente en este reto que nos motiva y así debe ser» y al mismo tiempo, ha agradecido a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente «que ponga a nuestra disposición nuevos medios, de gran eficacia, para tener a disposición esa valoración de la calidad del aire». La primera edil granadina ha hecho hincapié en la importancia, a partir de este momento, de ir realizando mediciones del impacto del conjunto de las medidas que el Ayuntamiento está poniendo en marcha para mejorar la calidad del aire en la ciudad y el área metropolitana.

Por este motivo, Carazo ha apostado por la relevancia de «contar con estos nuevos medios, que nos van a facilitar evaluaciones concretas de los efectos de estas medidas que estamos ejecutando entre todos, comprobar su eficacia y seguir adelantando iniciativas para conseguir una Granada mejor cada vez para vivir».