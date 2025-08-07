La Junta destina cerca de 260.000 euros a la ampliación y mejora de la Escuela de Infantil Portal de Belén Ha permitido, entre otras actuaciones, la creación de una nueva clase para alumnos de uno y dos años, la instalación de placas fotovoltaicas y el acondicionamiento del patio de juegos

Ideal Jueves, 7 de agosto 2025, 10:23 Comenta Compartir

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, ha destinado 257.905 euros al proyecto de ampliación y reforma de la Escuela de Infantil Portal de Belén, en la ciudad de Granada.

La actuación se lleva a cabo en el seno del programa financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha permitido la creación de una nueva clase para alumnos de 1-2 años, a través de la redistribución de un espacio diáfano, creando dos aulas. Paralelamente se acondiciona un patio de juegos para los nuevos alumnos y se llevan a cabo la reforma de vestuarios.

Los trabajos también han actuado en la mejora del aislamiento térmico de cubierta, así como la instalación de placas fotovoltaicas para generación de electricidad e implementación de instalación de ventilación. Además, se sustituyen carpinterías de las aulas y otras actuaciones menores de cerrajería.

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y FP, María José Martín, ha destacado la importancia de estas inversiones, asegurando que «esta ampliación no solo responde a la demanda de plazas educativas para los más pequeños, sino que también incorpora criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, alineados con los objetivos del Plan de Recuperación«, recordando además que »en la provincia de Granada se han realizado actuaciones en Motril, en las escuelas infantiles de los Girasoles y los Almendros, en Guadix en la La Alcazaba y en Loja, por un importe total de 1,5 millones de euros».