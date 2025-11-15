Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En clase de Automoción, uno de los ciclos más demandados en el instituto Hermenegildo Lanz de Granada. Ariel C. Rojas

La Junta destina 190.000 euros a equipamiento y conectividad de nueve centros de FP de Granada

Esta medida beneficiará al alumnado de 73 ciclos formativos y cursos de especialización en toda la comunidad autónoma

Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:25

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional destina cerca de 190.000 euros a actuaciones de conectividad y equipamiento necesarias para el desarrollo de ... la actividad docente en centros públicos que este año estrenan nuevas enseñanzas o grupos de Formación Profesional en la provincia de Granada.

