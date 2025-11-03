La Junta destaca la inversión «histórica» en educación a nivel provincial

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha celebrado la sesión ordinaria del consejo escolar provincial, presidida por la delegada María José Martín ... Gómez, en la que se ha analizado el inicio del curso académico 2025-2026 y las principales líneas de actuación educativa en la provincia. Martín Gómez ha resumido este curso con una sola palabra: «Inversión. Inversión en personas, en recursos, en infraestructuras y en futuro», ha afirmado durante su intervención ante los representantes de los distintos sectores educativos, subrayando el compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora continua del sistema educativo público.

El curso ha comenzado con más de 190.000 estudiantes matriculados en la provincia de Granada, desde la Educación Infantil hasta la Permanente de Adultos. Uno de los principales avances de la legislatura es la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil, que ya beneficia a más de 32.000 niños. Esta medida, ha explicado Martín Gómez, «alivia la carga económica de las familias y garantiza la igualdad de oportunidades desde el primer escalón educativo».

La Formación Profesional se consolida como una gran apuesta por el empleo y la cualificación juvenil. Este curso se ofertan 420 ciclos formativos con más de 20.100 matrículas. Además, se han incorporado 10 nuevos ciclos, 35 Aulas ATECA y 36 Aulas de Emprendimiento, con una inversión cercana a los 2 millones de euros. La delegada ha resaltado también el impulso del bilingüismo en la FP, con 114 aulas bilingües activas en 57 ciclos formativos distribuidas en 26 centros educativos, que refuerzan la internacionalización y la empleabilidad del alumnado. «Queremos una FP moderna, bilingüe y conectada con las necesidades reales del mercado laboral», ha destacado Martín Gómez.

Inversiones

En cuanto a las inversiones, en Granada se ejecutan o planifican obras por más de 3,3 millones de euros, centradas en ampliaciones, reparaciones y eliminación de barreras arquitectónicas para «hacer los centros plenamente inclusivos». A estas actuaciones se suman los 6,1 millones de euros aportados por la Diputación Provincial, en colaboración con los ayuntamientos, para la reparación y mejora de colegios en 137 municipios de la provincia.

La modernización tecnológica continúa siendo un «eje prioritario». En la provincia se han invertido más de 15 millones de euros en digitalización, beneficiando al alumnado granadino. Además, se han distribuido 14.000 unidades de equipamiento tecnológico.

En relación a la plantilla provincial, Martín Gómez ha reiterado que «no hay educación de calidad si no es inclusiva». Por ello, se han sumado 76 nuevos maestros de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, alcanzando 855 especialistas en la provincia. Además, 21 trabajadores de los PTIS han pasado a jornada completa, mejorando la atención al alumnado con necesidades específicas. Programas como PROA, Más Equidad o las Aulas ATAL refuerzan el compromiso de que ningún alumno ni alumna se quede atrás.

La delegada ha destacado la continuidad de proyectos de éxito como Ópera Kids o Flamenco Talent, junto con nuevas iniciativas como el concurso de innovación 'Emilio Herrera' o el proyecto de movilidad sostenible 'Bicigraná', que «fomentan la creatividad, la cultura y la formación integral del alumnado». Los servicios educativos complementarios siguen creciendo para favorecer la conciliación familiar. Este curso, 170 comedores escolares servirán más de 2,2 millones de comidas a más de 17.700 usuarios; 171 aulas matinales atenderán a más de 11.300 niños y niñas; y el transporte escolar facilita el acceso diario a clase de más de 12.500 estudiantes. Además, se han autorizado 3 nuevos comedores y 3 nuevas aulas matinales, ampliando la cobertura provincial.