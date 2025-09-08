La Junta despeja los terrenos de la Azulejera a la espera de inversiones

La Junta de Andalucía prepara sus terrenos de titularidad pública a la espera de proyectos de construcción de VPO en diversos puntos de la capital. ... Se trata de un trámite que avanza el estado urbanístico de los solares para que estén despejados cuando lleguen las oportunidades de desarrollo.

Para conocer su potencial y capacidad, la Consejería de Fomento está estudiando los suelos residenciales disponibles –que son titularidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)–. Así, con todos los pasos urbanísticos superados, los suelos quedan listos a expensas de que lleguen las posibilidades de desarrollo. La idea es tener todo listo para cuando haya fondos o vías para su construcción, como se está haciendo en puntos de Granada como Automovilismo o Mondragones.

Ahora, en concreto, se avanza en la tramitación de los terrenos de la Azulejera con el estudio de detalle de una de sus manzanas, la que está entre las calles Alcalde Antonio de la Cueva, Alcalde Íñigo Manríquez, Alcalde Rodrigo Pacheco y Pasaje Alcalde Francisco Hernández Córdoba. Este trámite lo realiza el Ayuntamiento de Granada. En el estudio se detallará la superficie edificable, la altura permitida y otros aspectos. Se trata de una radiografía de los solares que es necesaria realizar antes de dar paso a cualquier promoción en un plan parcial. Todavía no hay ningún proyecto concreto, solo se están estudiando las posibilidades de cada suelo. Precisamente en esa zona ya se han presentado otros dos estudios más. Es una tarea habitual previa al desarrollo.

Desde 2019 la Junta se marcó en Granada el objetivo de desarrollar el máximo número de vivienda protegida en la capital, mediante la promoción de sus suelos, algunos más complicados que otros a la hora de darles salida. La Azulejera se resiste a los inversores. Las cuatro parcelas que la Junta puso a la venta en 2022, se quedaron desiertas en la subasta. Son solares que constituyen uno de los lugares la ciudad que siempre han sonado como uno de los puntos más viables para expandir la ciudad con promociones de viviendas de VPO pero que no ha tenido aún ese impulso. No por eso desde la Junta dejarán de tener los trámites urbanísticos y han llegado a sonar algunas propuestas.

Esta zona tiene historia. Hace 21 años se proyectó un puente entre Casería de Montijo y Nueva Granada. Los terrenos de la antigua Azulejera serían el gran espacio de expansión de la capital, y unirían ambas zonas y forjando el 'anillo' exterior de la ciudad por el Norte. No iba a ser un barrio más: allí se proyectó el mayor parque residencial de viviendas de protección oficial de Granada. Algo que está por llegar. La agencia también es titular de suelo en el Albaicín, donde se está trabajando en las gestiones urbanísticas para su reparcelación, con el objetivo de poder desarrollar otros proyectos de promoción de vivienda. La Junta cuenta actualmente con dos importantes proyectos en marcha para la promoción de viviendas en la capital granadina: Cuartel de Mondragones y Parque Automovilismo.

Mondragones

Cuartel de Mondragones es un proyecto de urbanización que ha estado abandonado durante años, hasta que fue retomado por el actual Gobierno de la Junta. La agencia AVRA tiene desde 2007 en propiedad el 51,07% de ese suelo que antes ocupaban cuarteles de Defensa, mientras que la otra parte, el 48,93%, corresponden a Metrovacesa . Estos terrenos tienen una capacidad para 519 viviendas, de ellas 202 libres y 317 protegidas. En concreto las dos parcelas de este sector que corresponden a AVRA suman una superficie edificable de 29.670 metros cuadrados, con capacidad para un total de 295 viviendas. Por otra parte se encuentra el proyecto de Parque Automovilismo, donde AVRA es titular de un suelo con una edificabilidad de 7.189 metros cuadrados, con capacidad para 69 viviendas.

El pasado mes de julio, AVRA adjudicó este suelo bajo el sistema de permuta de suelo por vivienda protegida y las construirá Visogsa.