Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Terrenos de la Azulejera situados junto a Nueva Granada. Pepe Marín

La Junta despeja los terrenos de la Azulejera a la espera de inversiones

Los solares de esta zona granadina se preparan para la llegada de los promotores mientras se desarrollan Mondragones y Automovilismo

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:02

La Junta de Andalucía prepara sus terrenos de titularidad pública a la espera de proyectos de construcción de VPO en diversos puntos de la capital. ... Se trata de un trámite que avanza el estado urbanístico de los solares para que estén despejados cuando lleguen las oportunidades de desarrollo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma
  2. 2

    La oficina de Granada construida con cinco kilómetros de tubos de cartón
  3. 3

    Los refugios de Sierra Nevada: protección y aventura en la alta montaña
  4. 4

    La alianza de Telefónica y Microsoft en Granada
  5. 5 La historia de la Dama Blanca y otras leyendas que impregnan una comarca de Granada
  6. 6

    Tres puntos negros que han provocado inundaciones en Granada siguen sin limpiar
  7. 7 A disposición judicial un hombre de 64 años por provocar un incendio forestal en Atarfe
  8. 8

    Bouldini, con muletas este domingo
  9. 9

    «La segunda parte puede ser el principio de algo»
  10. 10

    El puerto transformará su polígono en una gran planta solar para enchufar los ferris atracados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta despeja los terrenos de la Azulejera a la espera de inversiones

La Junta despeja los terrenos de la Azulejera a la espera de inversiones