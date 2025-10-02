Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Junta y Ayuntamiento desbloquean una parcela para atraer nuevas empresas al PTS. Ideal

Junta y Ayuntamiento desbloquean una parcela para atraer nuevas empresas al PTS

Se ha logrado el deslinde de una vía pecuaria en desuso que impedía el desarrollo de este solar

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:49

Comenta

La consejera de Sostenibilidad, Catalina García, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, han anunciado este jueves que se va a liberar una nueva parcela en el PTS para atraer empresas vinculadas a las ciencias de la salud, innovación y tecnología. Marifrán Carazo ha explicado que se resuelve así un problema histórico que bloqueaba un solar ubicado en un espacio privilegiado. Ha precisado que había una vía pecuaria en desuso que impedía que pudiese desarrollarse.

La alcaldesa ha agradecido la colaboración y la agilidad de la Junta y ha afirmado que este acuerdo servirá para favorecer la ampliación del PTS. Carazo ha recalcado que una gestión administrativa como esta puede contribuir muy positivamente para el desarrollo de la ciudad.

Por su parte, Catalina García ha destacado la puesta en valor de esta vía llamada de los tramposos y ha dicho que quieren trabajar con el ministerio para conseguir el deslinde de otras vías pecuarias en desuso que están en casco urbano y que contribuyen al desarrollo.

La consejera ha reiterado que liberar esta parcela permite al PTS un mayor desarrollo que hasta ahora no era posible.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  2. 2

    El parking de Granada que tiene una salida con restricciones de la ZBE y otra libre
  3. 3 La primera jornada de la zona de bajas emisiones transcurre sin incidentes ni retenciones importantes
  4. 4 Cambio histórico en la Semana Santa de Granada: el Cristo de la Misericordia original saldrá cada Jueves Santo
  5. 5 Rescata una colmena con unas 100.000 abejas en un edificio de Granada
  6. 6 La Junta saca a subasta cuatro parcelas y dos edificios en Granada
  7. 7

    Así serán las sanciones en Granada en los primeros días de la zona de bajas emisiones
  8. 8 Así será la intervención integral que transformará el corazón del Realejo
  9. 9 Identifican en Granada los vegetales que ayudan a combatir la disfunción eréctil
  10. 10

    El informe de Cervantes descarta el vial por seguridad y aclara el protocolo de retirada del amianto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Junta y Ayuntamiento desbloquean una parcela para atraer nuevas empresas al PTS

Junta y Ayuntamiento desbloquean una parcela para atraer nuevas empresas al PTS