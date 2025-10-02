Junta y Ayuntamiento desbloquean una parcela para atraer nuevas empresas al PTS Se ha logrado el deslinde de una vía pecuaria en desuso que impedía el desarrollo de este solar

Rebeca Alcántara Granada Jueves, 2 de octubre 2025, 13:49

La consejera de Sostenibilidad, Catalina García, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, han anunciado este jueves que se va a liberar una nueva parcela en el PTS para atraer empresas vinculadas a las ciencias de la salud, innovación y tecnología. Marifrán Carazo ha explicado que se resuelve así un problema histórico que bloqueaba un solar ubicado en un espacio privilegiado. Ha precisado que había una vía pecuaria en desuso que impedía que pudiese desarrollarse.

La alcaldesa ha agradecido la colaboración y la agilidad de la Junta y ha afirmado que este acuerdo servirá para favorecer la ampliación del PTS. Carazo ha recalcado que una gestión administrativa como esta puede contribuir muy positivamente para el desarrollo de la ciudad.

Por su parte, Catalina García ha destacado la puesta en valor de esta vía llamada de los tramposos y ha dicho que quieren trabajar con el ministerio para conseguir el deslinde de otras vías pecuarias en desuso que están en casco urbano y que contribuyen al desarrollo.

La consejera ha reiterado que liberar esta parcela permite al PTS un mayor desarrollo que hasta ahora no era posible.