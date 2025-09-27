Junta y Ayuntamiento acuerdan promover el transporte público entre los asistentes de congresos Rocío Díaz y Marifrán Carazo firman un protocolo para facilitar el uso de la tarjeta del Consorcio entre los organizadores de eventos

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, han firmado un protocolo de colaboración para el fomento del transporte público entre los asistentes a congresos y eventos de la capital. La Junta de Andalucía, a través del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada, y la Asociación Granada Turismo (Granada Convention Bureau) facilitarán la tarjeta verde del Consorcio para sus desplazamientos por la ciudad.

Gracias a este acuerdo, se pone a disposición de los promotores de congresos la tarjeta del Consorcio de Transporte Metropolitano que, con la denominación Granada Congress Transport Pass, permitirá a los congresistas viajar en metro y autobuses urbanos e interurbanos con los mismos descuentos y posibilidad de transbordos que el resto de los usuarios. Esta tarjeta, que en Granada ya utilizan 634.000 personas, podrán solicitarla los organizadores de congresos directamente a través del Granada Convention Bureau, con el asesoramiento del Consorcio de Transportes.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha subrayado que «este protocolo demuestra la apuesta que, desde la Junta, hacemos por acercar el transporte público a quienes nos visitan». «Queremos que Granada sea una ciudad cómoda para los congresistas y que puedan moverse de manera sostenible», ha manifestado.

Esta colaboración, ha añadido, se enmarca en los objetivos estratégicos del Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Granada para impulsar la movilidad sostenible y fomentar el uso del transporte público. En este sentido, Rocío Díaz recordó que «el Consorcio ha cerrado los primeros seis meses del año con cifras récord, con 14 millones de usuarios, y con nuevos avances en digitalización y accesibilidad, lo que nos anima a seguir innovando y acercando el transporte metropolitano tanto a los granadinos como aquellos que nos visitan».

Por su parte, la alcaldesa de Granada y presidenta de Granada Convention Bureau, Marifrán Carazo, ha señalado que «con la firma de este protocolo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada, damos un paso más para consolidar a Granada como destino de referencia en el turismo de congresos. La tarjeta 'Granada Congress Transport Pass' permitirá a los congresistas desplazarse por la ciudad de manera cómoda, económica y sostenible, usando metro y autobuses urbanos e interurbanos con los mismos descuentos y transbordos que el resto de usuarios.

El protocolo firmado tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables en caso de acuerdo entre las partes. La colaboración, además, contempla la creación de una comisión de seguimiento paritaria que evaluará la evolución y los resultados de la iniciativa.

Esta medida responde a una demanda de organizadores y participantes de grandes eventos, que solicitaban una herramienta práctica y económica para moverse por la ciudad durante su estancia. El acceso a la tarjeta ya estará disponible para el Congreso Semergen, que reunirá del 8 al 11 de octubre a más de 6.000 profesionales de la medicina en Granada, y se extenderá a otros eventos previstos en lo que resta de año y el próximo 2026.