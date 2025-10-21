La Junta asegura que el Conservatorio de Danza Reina Sofía «es un pilar para el proyecto de Granada Capital de la Cultura en 2031» La delegada de Desarrollo Educativo destaca el papel del centro en la formación artística de Granada

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Granada, María José Martín Gómez, ha asegurado que el Conservatorio Profesional de Danza Reina Sofía es «la casa de la danza granadina y un pilar fundamental para el proyecto de Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031».

La delegada, que ha visitado hoy el centro educativo, ha reconocido «el papel activo del conservatorio en la candidatura de Granada como Capital Cultural Europea 2031» y ha celebrado la adhesión del centro al proyecto y su participación en la macro Flashmob en torno a la canción «Bienvenidos» de Miguel Ríos. «Es la cultura hecha por y para la gente, y vosotros sois actores fundamentales. Os agradezco la colaboración y el entusiasmo con el que os habéis sumado a este sueño colectivo para Granada», ha manifestado.

El Conservatorio Reina Sofía ofrece una formación reglada y de excelencia que abarca desde las Enseñanzas Elementales Básicas hasta las Enseñanzas Profesionales en sus cuatro especialidades fundamentales: Danza Clásica, Danza Española, Danza Contemporánea y Baile Flamenco.

Martín ha tenido también palabras de reconocimiento para la comunidad educativa del centro, integrada por 54 docentes, 3 personas no docentes y 487 alumnos y alumnas. «Se respira la dedicación que impregna cada una de sus enseñanzas. Sois los pilares de una formación artística integral y de excelencia», ha afirmado.

En su intervención, María José Martín, ha puesto en valor el ambicioso plan de actividades del conservatorio para abrirse a la ciudad. Destacó la asistencia a eventos como los Días Internacionales de Flamenco y Ballet, la Gala de Folklore por el Día de Andalucía en el Teatro de Armilla y, muy especialmente, las Jornadas de Puertas Abiertas programadas para marzo. «Permitir que los escolares conozcan su día a día es la mejor manera de sembrar vocaciones y demostrar que la danza es una disciplina accesible y enriquecedora», ha señalado.

Red de Conservatorios

La provincia de Granada dispone de una completa y estructurada red de conservatorios que cubre las necesidades de formación musical y de danza en todo el territorio, con una oferta educativa que abarca desde las enseñanzas elementales hasta los estudios superiores, y que muestra un especial compromiso con la preservación y desarrollo de las disciplinas flamencas. La provincia cuenta con 6 centros de enseñanza musical y de danza.

El C.P.M. Ángel Barrios (Granada) ofrece una amplia oferta con 20 especialidades que incluyen Canto, Cante Flamenco, y una completa sección de viento madera, metal, cuerda y percusión. El C.P.M. Antonio Lorenzo (Motril) y C.P.M. Carlos Ros (Guadix) ofrecen una sólida formación en 15 especialidades instrumentales, con la particularidad de que Guadix incluye Guitarra Flamenca entre su oferta. El C.P.M. José Salinas (Baza) mantiene una oferta de 16 especialidades que incorpora tanto la formación clásica como la Guitarra Flamenca. El C.E.M. Carmen Romero Avellaneda (Loja) centra su oferta en 7 especialidades fundamentales, adecuándose a las necesidades de su comarca.

Completa la oferta educativa el C.S.M. Victoria Eugenia en Granada, que imparte estudios superiores en 21 especialidades, incluyendo Dirección de Orquesta, Composición y Pedagogía, así como la interpretación en todas las disciplinas instrumentales y de canto, incluyendo la Guitarra Flamenca a nivel superior, autorizada para el presente curso por la Consejería y que sólo se imparte en la Comunidad en Jaén y Málaga.

Las enseñanzas impartidas en los conservatorios forman parte de la amplia oferta en enseñanzas de régimen especial, de las que formarían parte también las escuelas de arte.

Las Escuelas de Arte de Granada forman a 172 estudiantes de Bachillerato Artístico y ofrecen 25 titulaciones únicas en artes aplicadas. La provincia cuenta con cuatro escuelas de arte en Granada capital, Guadix, Huéscar y Motril.

Cada escuela ha desarrollado una personalidad propia a través de su oferta de ciclos formativos. La Escuela de Arte Val del Omar (Granada), como centro de referencia, ofrece 16 ciclos de Grado Medio y Superior, incluyendo especialidades únicas como Técnicas tradicionales ( Ornamentación Islámica, Forja Artística, Esmaltado sobre Metales), Artes contemporáneas (Animación, Cómic, Ilustración) y Producción artística ( Grabado, Arte Textil, Fotografía). La Escuela de Arte de Guadix se ha especializado en técnicas artesanales con 6 ciclos que incluyen Alfarería tradicional, Bordados y Reposteros y Ebanistería Artística. La Escuela de Arte de Huéscar mantiene 4 ciclos centrados en Forja Artística, Cerámica Artística y Ebanistería Artística. La Escuela de Arte Palacio Ventura (Motril) ofrece 6 ciclos con orientación hacia el Diseño de moda (Modelismo de Indumentaria), Artes textiles (Tapices y Alfombras), Comunicación visual ( Gráfica Publicitaria) y Preservación del patrimonio e innovación.

La Junta de Andalucía está realizando una inversión global de 1.550.644 euros en la modernización y equipamiento de los conservatorios y escuelas de arte de la provincia de Granada, con el objetivo de garantizar una formación artística de calidad y actualizar las instalaciones de estos centros especializados.

Una parte significativa de la inversión, que asciende a 177.491 euros, se ha destinado a la actualización del equipamiento. Los conservatorios han recibido 90.750 euros para la compra de nuevos instrumentos musicales, distribuidos por igual entre los cinco conservatorios de la provincia (Baza, Granada capital -en dos centros-, Guadix y Motril), con 18.150 euros para cada uno.

Además, se han invertido 86.741 euros en dispositivos electrónicos para conservatorios, habiendo recibido el Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios de Granada 46.267 euros. Las escuelas de arte, por su parte, han obtenido 42.740 euros para equipamiento electrónico, destacando la Escuela de Arte Val del Omar de Granada con 30.655 euros.

El Plan de Infraestructuras 2019-25 ha permitido ejecutar importantes mejoras en los centros por valor de 1.124.787 euros. En conservatorios, se han invertido 752.462 euros, destacando la reforma integral del Conservatorio José Salinas de Baza (441.874 euros) y la reparación de cubiertas en el Victoria Eugenia de Granada (182.116 euros).

En escuelas de arte, las inversiones en infraestructuras alcanzan los 372.325 euros, con actuaciones como las adecuaciones de cubiertas y la supresión de barreras arquitectónicas en la Escuela Val del Omar de Granada (239.045 euros) y la mejora de la envolvente en la Escuela de Arte de Guadix (87.082 euros).

Completan estas actuaciones los fondos de inversión para 2024, que suman 206.627 euros. Los conservatorios reciben 127.672 euros, distribuidos entre Baza, Guadix, Motril y Granada, mientras que las escuelas de arte obtienen 78.955 euros, destinados a Motril, Guadix y Granada.