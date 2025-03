La Junta arregla los pisos de Norte que se inundaban cuando llovía por no tener tejado

La odisea de los vecinos de la calle Arquitecto Modesto Cendoya, en el distrito Norte, ha llegado a su fin. Estuvieron varios meses sin tejado ... debido a unas obras de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) que quedaron a medias. El agua se filtraba, caía el yeso de los techos y se inundaban los suelos. Este mes, por fin, han vuelto a la normalidad. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de AVRA, ha finalizado las obras de rehabilitación de 36 viviendas públicas en régimen de alquiler, situadas en los bloques 1, 3 y 5 de dicha calle. Se han empleado más de 300.000 euros en reparar los daños sufridos por las viviendas, tanto en la cubierta del edificio como en el interior, y en albergar y ofrecer manutención a las familias que se vieron afectadas.

La Junta culpó a la anterior empresa constructora de «mala ejecución» y «abandono de obra». En consecuencia, rescindió el contrato y la ejecución de una cubierta quedó sin terminar. Entre medias, las lluvias caídas durante varios días de estos meses, especialmente el de la DANA de octubre, provocaron que los pisos se dañaran y varias familias fueran reubicadas en un hotel.

IDEAL visitó en varias ocasiones a estos vecinos, que se acostumbraron a llenar cubos y cubos de agua procedente de las goteras. Algunos se volvieron nómadas que recogían su ropa del piso para llevarla al hotel, mientras que otros preferían quedarse con familiares. «Si no lo hacemos esto se nos inunda del todo. El agua caía a chorros, no dábamos abasto», decía Josefa, una de las vecinas afectadas, que ahora se siente «feliz» de tener el problema resuelto. «Con todo lo que llovió la semana pasada no ha caído dentro ni una gota de agua», indicó ayer a IDEAL.

Familias reubicadas

AVRA llevó a cabo una intervención inmediata para garantizar «en todo momento la seguridad» de los inquilinos de estas viviendas. Las familias afectadas fueron atendidas y reubicadas y el equipo técnico de la Dirección Provincial de AVRA en Granada realizó ese mismo día una inspección técnica para ejecutar «con carácter urgente» los trabajos necesarios de saneamiento, reparación de desprendimientos y humedades, realizando además desde ese momento un seguimiento exhaustivo de la situación. Asimismo, se encargó del realojo y manutención de las familias hasta la vuelta a sus hogares.

Los trabajos de reparación de la cubierta se iniciaron en noviembre, así como la subsanación del resto de desperfectos generados por el temporal. La intervención realizada ha consistido en el desmontado de la antigua cubierta de tejas de hormigón y su sustitución por otra de tejas ventiladas para garantizar el aislamiento térmico, así como la instalación de un nuevo lucernario para dar ventilación al hueco de escalera a través de un cerramiento con policarbonato.

Para la restitución de la cobertura de tejas, se ha saneado de tablero, se ha colocado una barrera de vapor de emulsión asfáltica, se ha aislado con paneles semirrígidos de lana de roca y se ha instalado una lámina impermeabilizante transpirable bajo teja.

Por otro lado, se ha sustituido el lucernario de policarbonato por uno nuevo, el cual ha quedado instalado sobre una estructura autoportante construida con montantes y travesaños de perfilería de aluminio lacado y un cerramiento con placas de policarbonato. En cuanto a los trabajos realizados en el interior de las viviendas, se han reparado los techos, se ha pintado las habitaciones y se ha revisado la instalación eléctrica, entre otras actuaciones.