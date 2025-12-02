Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Junta de Andalucía confirma la paralización de la planta fotovoltaica de Víznar

Se obliga así a su restauración ambiental tras las denuncias presentadas por Ecologistas en Acción con el apoyo de los colectivos vecinales afectados

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:56

La Junta de Andalucía ha resuelto el procedimiento sancionador abierto contra la empresa Fotovoltaica Brazatortas S.L., promotora de la planta solar de Víznar, confirmando ... la paralización de las obras y ordenando la reparación del daño ambiental causado, una vez la empresa ha reconocido su responsabilidad y ha efectuado el pago de la sanción impuesta.

