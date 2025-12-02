La Junta de Andalucía confirma la paralización de la planta fotovoltaica de Víznar

La Junta de Andalucía ha resuelto el procedimiento sancionador abierto contra la empresa Fotovoltaica Brazatortas S.L., promotora de la planta solar de Víznar, confirmando ... la paralización de las obras y ordenando la reparación del daño ambiental causado, una vez la empresa ha reconocido su responsabilidad y ha efectuado el pago de la sanción impuesta.

Este procedimiento se inició tras la denuncia presentada por Ecologistas en Acción, promovida por colectivos vecinales de Viznar y Jun, ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medioambiente el pasado mes de marzo. En ella se detallaban las graves afectaciones al suelo y al entorno natural que contravienen el proyecto autorizado y la Autorizazión Ambiental Unificada (AAU) concedida por la Junta. En consecuencia la Delegación Territorial incoó un procedimiento sancionador y dictó la paralización de las obras como medida cautelar.

A esta denuncia la precedieron otras varias que EeA, junto a colectivos vecinales, ya había presentado ante el ayuntamiento de Víznar y otros organismos de la Junta de Andalucía y posteriormente, tras constatarse la inacción de ambas administraciones, ante la Fiscalía de Medioambiente y de Urbanismo.

En la resolución ahora notificada, la Junta de Andalucía se ratifica en la orden de paralización de las obras, ya que se han verificado incumplimientos graves de la AAU. Establece también que la empresa, tras el pago de la sanción, sigue obligada a reparar el daño ambiental, lo que implica restaurar los terrenos afectados o, alternativamente, presentar en un plazo máximo de tres meses una modificación sustancial de la AAU acompañada de un Plan Integral de Restauración.

Esta resolución llega tras las fuertes presiones que está ejerciendo la empresa a la Junta y al ayuntamiento de Víznar, a los que en diferentes escritos advierte en tono amenazante que si no se levanta la paralización y se permite la reanudación de las obras promoverá acciones legales donde solicitará indemnizaciones millonarias a la Administración, así como la reclamación de responsabilidad patrimonial y medidas disciplinarias contra los funcionarios implicados.

Respecto a la reparación del daño al que obliga la Delegación, Ecologistas en Acción considera imprescindible que la restauración sea integral, técnicamente sólida y sometida a una supervisión rigurosa, ya que los daños generados han provocado una notable pérdida de suelo fértil con graves procesos de erosión que convierten la zona en un conducto de aguas vulnerable a desbordamientos durante episodios de lluvias intensas, con el consiguiente riesgo para poblaciones cercanas como Parque Nueva Granada, Jun o Maracena. A ello se suma que la empresa responsable ha ejecutado el proyecto incumpliendo de manera reiterada las condiciones ambientales establecidas, lo que refuerza la necesidad de extremar las garantías en todo el proceso de restauración.

Asimismo Ecologistas en Acción manifiesta que se reserva la posibilidad de emprender nuevas acciones legales, tanto por la vía administrativa como por la penal, en función del grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas a la empresa, y recuerda que continuará vigilante para garantizar que la Administración no ceda a las presiones empresariales, que se cumplan estrictamente las medidas de reparación y que no se permita reactivar un proyecto que ya ha causado un grave impacto ambiental y social sin haber corregido los daños provocados.