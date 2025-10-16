La Junta y la ACP analizan soluciones para reducir la siniestralidad ante el incipiente despegue de la construcción El delegado de Empleo inaugura una jornada en la que expertos y promotores abordan la situación y los retos actuales del sector

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Granada, Javier Martín Cañizares, ha inaugurado hoy la jornada 'El estado de la PRL en el sector de la construcción», un encuentro organizado por la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada, dedicado a analizar y debatir las soluciones más eficaces para reducir la siniestralidad laboral en uno de los sectores más estratégicos de la economía provincial que experimenta, a su vez, un incipiente despegue.

El responsable de Empleo ha puesto en valor la importancia de esta iniciativa para avanzar en la mejora de la seguridad y salud laboral en la construcción, un sector que, aunque en crecimiento, continúa registrando índices de siniestralidad que «requieren una atención prioritaria y conjunta». Según los últimos datos del Observatorio de Siniestralidad del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, Andalucía registró un total de 93 accidentes mortales durante la jornada laboral en la comunidad.

En opinión de Martín Cañizares, «estos datos indican que, aunque el índice de incidencia del sector de la construcción muestra una reducción interanual, la siniestralidad sigue siendo elevada, al mismo tiempo que nos recuerdan que cada punto porcentual que bajemos en el índice puede significar vidas salvadas, lesiones evitadas, sufrimiento menor para las familias y mayor sostenibilidad social y económica para nuestras empresas».

En Granada, durante 2024 se contabilizaron 7.747 accidentes laborales, 896 en el sector de la construcción, de los cuales 9 fueron graves y uno mortal. En lo que va de 2025, se han producido 866 accidentes en las obras, con 17 siniestros graves y un accidente mortal. El índice de incidencia provincial se sitúa en 461,6 este año, ligeramente inferior al registrado en 2024 (488,02), mientras que la afiliación media mensual en el sector ha aumentado en 491 trabajadores, alcanzando los 23.441 empleados de la construcción.

Por su parte, el gerente de la ACP, Francisco Martínez Cañavate, ha subrayado que «el dinamismo actual del sector en la provincia de Granada, impulsado por proyectos clave como la ampliación del Metro y la construcción de infraestructuras, supone una oportunidad para la provincia, pero también un desafío para asegurar que este crecimiento se acompañe de una mejora efectiva en materia preventiva, de ahí a que impulsemos foros como éste donde se analice la situación actual, las debilidades, los avances y los retos a los que nos enfrentamos tanto empresarios, como trabajadores, administraciones y delegados de prevención».

Tecnología

La jornada ha incluido una mesa de debate donde expertos, empresas y técnicos han abordado temas esenciales como la formación en prevención, la gestión documental y cumplimiento normativo, la incorporación de tecnologías digitales para la gestión preventiva y los retos del empleo y el relevo generacional.

El delegado ha reafirmado el compromiso de la Junta de Andalucía para fortalecer la coordinación institucional, apoyar a las pymes y autónomos con programas específicos y subvenciones y fomentar la formación especializada y la digitalización en prevención de riesgos laborales. En este sentido, Martín Cañizares ha hecho referencia a la reciente convocatoria de ayudas por valor de 4,86 millones de euros, destinada a mejorar las condiciones preventivas en las pequeñas y medianas empresas de Andalucía, de los que 863.881 euros se han reservado a las pymes granadinas.

Estas subvenciones financian con hasta 15.000 euros proyectos e inversiones realizadas por pymes y autónomos en sus centros de trabajo para mejorar la seguridad laboral, una convocatoria en la que se subraya la importancia de medidas como las líneas de vida, los lucernarios ubicados en cubiertas frágiles o los desfibriladores.

Precisamente, el responsable de Empleo ha recordado que «si bien a estas ayudas, que salen todos los años, puede concurrir cualquier pyme o autónomo con independencia de su actividad, este año nos pusimos como objetivo captar la atención de sectores como el de la construcción, los servicios o la industria que no suelen acudir tanto a esta convocatoria», pese a que registran mayores índices de accidentabilidad relacionados con las caídas en altura y los siniestros más graves.

Según ha incidido Martín Cañizares «la prevención no admite atajos, no es un coste que hay que soportar: es una inversión que protege capital humano, reduce pérdidas, asegura continuidad de obra, mejora la reputación empresarial y genera confianza social».